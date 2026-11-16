"¿Me estas invitando?": Luana entró a la casa de Gran Hermano Uruguay y contó si participaría de una edición "celebrity"

Este martes la casa de Gran Hermano Uruguay recibió una visita icónica, Luana , la cantante uruguaya de música tropical, entró de sorpresa durante unos minutos para hacer un show para los participantes del reality y conocer la casa más famosa del país.

La noticia de un nuevo ingreso circulaba desde la semana pasada en las redes del programa. Finalmente, durante la gala de este domingo los participantes vieron a una persona nueva después de casi dos meses de confinamiento: Luana Persíncula . Durante una conversación en vivo con el conductor, Eduardo "Colo" Gianarelli, comenzó a sonar una alarma y al entrar al salón de usos múltiples encontraron a la artista cantando A ella en uno de los outfits que usó en el Antel Arena .

Entre saludos y abrazos, los participantes se sorprendieron con la presencia de la cantante antes de convertirse en guías. Le hicieron un recorrido por cada rincón de la casa, le ofrecieron un mate y –después de varias indirectas– le ofrecieron una porción de pascualina.

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"Luana, por favor, al confesionario" , dijo la característica voz de Gran Hermano mientras la artista recorría las habitaciones. Luana se sacó los tacos y se recostó en el sillón donde todas las semanas los jugadores nominan a sus compañeros y se desahogan con la voz del dueño de casa. "¿Te dijeron que tenés una voz muy hot?", le dijo la cantante a Gran Hermano mientras se ponía cómoda.

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"Me siento con claustrofobia, ¿eso es normal? El ser humano se somete a estas cosas. Somos raros los humanos. Están como sin estímulos, me parece que están un poco shokeados", comentó.

Entonces, Gran Hermano le preguntó a la cantante si participaría de un hipotético Gran Hermano Celebrity. "Estaría bueno, ¿piensan ustedes hacer una temporada? ¿Acaso me está tirando una indirecta? ¿Me estas invitando?", preguntó ella. "Todo puede ser en esta vida. Sí te estoy invitando, claro", le respondieron.

"¿Quién te gustaría que esté en la casa si se hace?", preguntó Gran Hermano. "Buscaría diferentes perfiles, de distintas clases sociales, de diferentes formas de comunicar. Alguien del interior y alguien más capitalino. Buscaría diferencias cosa de que sea, como nosotros decimos, un buen quilombo. Yo soy muy alterada, hago relajo, pero creo que en Uruguay hay personajes a los que hace falta darle exposición en la tele", dijo Luana.

Cuando le preguntaron a quién nominaría de esa casa de celebridades, la cantante prefirió no dar nombres y consideró que "jugaría en la convivencia" por lo que la primera persona que le cayera mal podría llevarse sus votos. "Cuando lo hagan y me inviten se lo digo a la cámara. Vos hacelo y yo vengo", sostuvo.

Las canciones de la artista uruguaya nunca faltan en las fiestas de los viernes y son parte del repertorio que más cantan dentro de la casa. En los últimos días circuló un recorte en el que Jazmín corre por la casa cantando A ella y la misma Luana comentó: "ME RE TOMO UNOS MATES AVISO VAMOS JAAAAAZZ".

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Este domingo, antes de que Gran Hermano le dijera que acabó el tiempo de la visita que duró poco más de media hora, Luana cantó, con pantuflas en los pies y la porción de pascualina en la mano, dos canciones más antes de retirarse: Lo siento –en la que la acompañó Jazmín– y Que digan lo que quieran.

Una vez afuera de la casa, Luana escribió una publicación en su cuenta de la red social X: "Pasé divino, la verdad siempre encantanda de hacer quilombo sano, cantar y dar alegría en cualquier lugar que pueda . Aguante la plena, la pascualina, el mate, los ñoquis y URUGUAY"

bueno en fin. Pasé divino, la verdad siempre encantanda de hacer quilombo sano, cantar y dar alegría en cualquier lugar que pueda . Aguante la plena, la pascualina, el mate, los ñoquis y URUGUAY — LUANA (@PersinculaLuana) November 16, 2026

Durante la gala de la noche, el conductor del programa comunicó que Fabricio fue el jugador con menos votos de la placa hasta el momento y quedó salvado esta semana. En cambio, Acevedo, Bruno y Juan Martín se enfrentan a la posibilidad de quedar eliminados del juego este lunes.