Gerard Depardieu acepta una condena por agresión sexual y pide perdón

El actor francés Gerard Depardieu aceptó la condena de 18 meses de prisión en suspenso por dos casos de agresión sexual ocurridos en 2021. La decisión se conoce luego de que el intérprete retirara la apelación contra la sentencia dictada en mayo de 2025, dejando así firme el fallo.

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En un comunicado difundido este lunes, el actor reconoció que durante años se amparó en una forma de comportarse que hoy considera inaceptable, y pidió disculpas a quienes pudieron sentirse perjudicadas por su actitud. “Nunca he tenido la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado, pero la intención no cambia para nada el daño”, admitió.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron durante el rodaje de la película “Les volets verts”. Las dos denunciantes, una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34, relataron situaciones de carácter sexual en el set en septiembre de 2021. La condena, que ahora es definitiva, supuso un golpe para la figura del cine francés.

Gerard depardieu asume las consecuencias de sus actos Depardieu reconoció haber sido reconocido culpable por la justicia y afirmó que entiende y asume la condena. El actor, de 77 años, admitió que se escondió “tras la provocación y la procacidad” y que sus gestos, provenientes de alguien con poder, “no pueden no tener consecuencias”.