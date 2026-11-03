Peñarol se consagró bicampeón de la Copa de Clubes de atletismo y atletas de Defensor Sporting y Nacional les hicieron un pasillo de honor

Peñarol se consagró el domingo campeón por segundo año consecutivo de la Copa de Clubes de atletismo, competencia que se disputó en la Pista Oficial Darwin Piñeyrúa por segunda vez.

Los aurinegros sumaron 605 puntos superando nuevamente a Defensor Sporting que totalizó 540 . Nacional fue tercero con 117, mientras que Atletas del Prado le peleó el tercer lugar al sumar 109 unidades.

El año pasado, Peñarol le había ganado por 13 puntos a Defensor Sporting. En junio de este año, el fusionado completó un quinquenio en la Copa Uruguaya por lo que son también grandes protagonistas del atletismo uruguayo.

"Para el club es un hito muy importante lograr el bicampeonato porque nos consolida como equipo. Hace unos años estuvimos en una transición del club donde había bajado nuestro rendimiento como equipo, por chicos que entraban y grandes que salían de la actividad, pero ahora estamos muy sólidos de nuevo, nos sentimos muy unidos , con gente de todas las edades porque hay desde formativas y adultos hasta master y todos cinchamos para el mismo lado, juntos, lo cual nos hace muy fuertes" , dijo a Referí la entrenadora Ana Leite.

Histórica carrera de Julia Paternain en el maratón de Nueva York: finalizó 12ª y fue la mejor latinoamericana

Leonel Ramírez, Berenice da Silva, Gonzalo Castaño, Enrique Freccero y Raúl Sellanes acompañan a Leite en el desempeño de las funciones técnicas mientras que Carmen González es la presidenta del atletismo aurinegro.

En los festejos, Peñarol desfiló con la copa mientras que atletas de Defensor Sporting y Nacional, les hicieron un pasillo de honor. Después fueron los representantes de Peñarol que se pararon para que pasaron los violetas y tricolores para aplaudirlos a ellos.

Esta es una tradición que implantó Peñarol cuando luego de ganar unos años seguidos la Copa Uruguaya, Defensor Sporting se quedó con el título en el que este año alcanzó un quinquenio.

"Todos queremos ganar, pero eso tiene que ser siempre sin perder lo que somos. El respeto dentro y fuera del equipo es uno de los valores que más intentamos fomentar y el hacerlo nos hace más fuertes, crea mejores lazos", explicó Leite.

"Este resultado y esta copa nos llena de ganas, ilusión y orgullo para arrancar el año que viene con todo. Con este campeonato cerramos el año", expresó Leite, récord nacional vigente de heptatlón.

Este martes, uno de los integrantes del plantel, Felipe Malgor, viaja a Dakar junto con Berenice Da Silva de entrenadora para disputar los 400 vallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La representante en mujeres será Antonella Bonomi, de Defensor Sporting, quien competirá en 2.000 obstáculos.

Varones

100 m llanos: Aldo Monteiro Tomich (Peñarol), 11.18

200 m llanos: Alejandro Ledesma (Peñarol), 22.69

400 m llanos: Manuel Robles (Buenos Aires Track and Field), 49.50

800 m llanos: Tobías González (Defensor Sporting), 1:56.56

1.500 m llanos: Tobías González (Defensor Sporting), 3:58.93

3.000 m llanos: Franco Monzón (Defensor Sporting)), 8:42.56

5.000 m llanos: Óscar Cáceres (Peñarol), 15:11.09

110 m con vallas: Nahuel Laguna (Defensor Sporting), 15.16

400 m con vallas: Ronaldo Díaz Delgado (Peñarol), 55.0

3.000 m con obstáculos: Lucas Núñez (Paysandú), 10:05.46

Salto alto: Sebastián Daners (Defensor Sporting), 2,00 m

Salto largo: Emiliano Lasa (Peñarol), 6,97 m

Salto triple: Emiliano Lasa (Peñarol), 13,45 m

Salto con garrocha: Gustavo Fermín Alzugaray (Peñarol), 3,80 m, récord nacional máster +50

Lanzamiento de bala: Gonzalo Mezquida (Peñarol), 14,03 m

Lanzamiento de disco: Gonzalo Mezquida (Peñarol), 37,26 m

Lanzamiento de jabalina: Kevin Machado (Defensor Sporting), 56,79 m

Lanzamiento de martillo: Leonardo Marín (Defensor Sporting), 39,47 m

4 × 100 m: Atletas del Prado (Lucas Ciociano, David Sandes, Elías Nuez y Santiago Lazar), 42.90

4 × 400 m: Peñarol (Bruno Coronato, Ronaldo Díaz Delgado, Santiago Clark y Felipe Malgor), 3:23.49

4 × 400 m mixto: Peñarol (Bruno Coronato, Sofía Lotti, Felipe Malgor y Déborah Rodríguez), 3:37.90

Mujeres

100 m llanos: Tisbe Acosta (Defensor Sporting), 12.71

200 m llanos: Tisbe Acosta (Defensor Sporting) 26.03

400 m llanos: Déborah Rodríguez (Peñarol), 56.85

800 m llanos: Antonella Bonomi (Defensor Sporting), 2:16.29

1.500 m llanos: Julieta Filpo (Nacional), 4:36.22

3.000 m llanos: Katherin Cardozo (Nacional), 10:06.79

5.000 m llanos: Andreina Pallas (Defensor Sporting), 18:43.00

100 m con vallas: Valentina González (Crandon), 15.47

400 m con vallas: Mariana Scaramelli (Defensor Sporting), 1:05.25

3.000 m con obstáculos: Antonella Bonomi (Defensor Sporting), 12:30.30

Salto alto: Lorena Aires (Federación Atlética de Maldonado), 1,70 m

Salto largo: Sofía Morra (Defensor Sporting), 5,45 m

Salto triple: Millie Díaz (Defensor Sporting), 12,00 m

Salto con garrocha: Camila Viera (Atletas del Prado), 2,90 m

Lanzamiento de bala: Luciana Acosta (Paysandú), 11,44 m

Lanzamiento de disco: Luciana Acosta (Paysandú), 37,15 m

Lanzamiento de jabalina: Estefanie Camejo (Hebraica Macabi), 36,97 m

Lanzamiento de martillo: Agustina Kotvinsky (Peñarol), 47,42 m

4 × 100 m: Defensor Sporting (Mariana Díaz, Ana Clara Tijman, Millie Díaz y Tisbe Acosta Visca), 49.20

4 × 400 m: Peñarol (Luisa Joaquín, Morena Maldonado, Sofía Lotti y Déborah Rodríguez), 4:02.32

Pruebas sub-18