Manuela Rotundo otra vez campeona sudamericana U23 de atletismo y Antonella Bonomi bronce y récord nacional

Manuela Rotundo volvió a brillar a nivel continental luego de una sufrida temporada donde superó una lesión y una larga recuperación en el hombro. En el Sudamericano U23 de atletismo que se disputó en Santa Fe, la sanducera se colgó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina.

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Rotundo, de 22 años y pupila de Julio y Luciana Acosta, ganó su prueba con una marca de 54,35 metros , su mejor registro en la temporada.

La uruguaya superó a la peruana Kimberly Flores (51,07 m) y a la argentina Milagros Rosas (49,56 m).

El récord nacional de Rotundo es 64,17 m , logrado en Gainesville el 4 de abril de 2025.

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Rotundo ya había sido campeona U23 en Bucaramanga 2024. También fue oro U18 en Lima 2021, oro en el Panamericano U20 de Mayagüez 2023, mientras que en Cali 2023 ganó la medalla de bronce del Mundial U20.

La otra medalla que ganó Uruguay fue la que conquistó Antonella Bonomi en 3.000 obstáculos, prueba en la que superó el récord nacional logrando la medalla de bronce.

Su tiempo fue de 10.36.18 marca con la que despojó a Pia Fernández del récord que poseía desde el 24 de marzo de 2019 con un tiempo de 10.37.12, registrado en un Grand Prix Darwin Piñeyrúa.

Bonomi tiene 17 años y también logró el récord U20 que ella misma tenía en 10.44.77 desde el pasado 25 de setiembre cuando terminó sexta en los Juegos Odesur disputados también en Santa Fe.

La marca no es nuevo récord U18 porque en esa categoría se corren los 2.000 obstáculos.

La actuación de todos los uruguayos en el Sudamericano U23 de atletismo

* 100 metros: 11ª Brandy Romero con 12.53 (quinta en su serie, no pasó a la final)

* 100 metros: 13º Adrián Nicolari con 11.01 (noveno en su serie, no pasó a la final)

* 100 metros: 8º Santiago Lazar con 10.83, finalista (tercero en la serie con 10.83, clasificó)

* Salto triple: 7ª Valentina Rodríguez con 11,23 m

* 400 metros: 12º David Sandes con 51.24, no pasó a la final

* 1500 metros: 4ª Antonella Bonomi con 4.37.44

* 1.500 Metros: 6º Gonzalo Gervasini con 3.55.22

* 1.500 metros: 12º Tobías González con 4.05.56

* 400 vallas: 12º Mateo Pereyra con 59.69 (sexto en la serie, no pasó a la final)

* 400 vallas: 11º Valentino Torres con 58.30 (sexto en la serie, no pasó a la final)

* 10.000 metros: 8º Germán Pérez con 32.56.09

* 4x100 mixto: Santiago Lazar, Guadalupe Ezquerra, Adrián Nicolari, Brandy Romero con 44.90, marca base de récord nacional ya que fue la primera vez que la corrió un relevo uruguayo

* Lanzamiento de disco: 6ª Pilar Fernández con 39,46 m

* Lanzamiento de disco: 7ª Estefanie Camejo con 34,38 m

* 800 metros: 11º Tobías González con 1.56.80 (sexto en la serie, no pasó a la final)

* 800 metros: 10º Gonzalo Gervasini con 1.52.49 (quinto en la serie, no pasó a la final)

* 3.000 metros obstáculos: 8º Bruno Núñez con 9.59.35

* 3.000 metros obstáculos: 9º Lucas Núñez con 10.10.21

* 3.000 metros obstáculos: medalla de bronce Antonella Bonomi con 10.36.18, récord nacional absoluto y U20

* Salto alto: 6ª Juliana Fontes con 1,60 m

* 400 metros vallas: 7ª Serrana Pintos con 1.09.29

* 400 metros vallas: 5ª Mariana Scaramelli con 1.03.67

* Lanzamiento de jabalina: medalla de oro Manuela Rotundo con 52,31 m

* Lanzamiento de jabalina: Estefanie Camejo 7ª con 36,09 m

* Salto alto: Pablo Durante 4° con 2,00 m

* Salto alto: Manuel Cabrera 7° con 1,95 m, mejor marca personal

* 200 m: Brandy Romero 10ª con 25.72 (quinta en su serie, no pasó a la final)

* 200 m: Juan Pedro Álvarez 10° con 22.13 (sexto en su serie, no pasó a la final)

* 800 m: Lucía Hernadorena 8ª con 2.20.88, mejor marca personal

* 800 m: Sofía Henao 9ª con 2.28.86

* Heptatlon: Valentina González 5ª con 3.996 puntos

* 100 vallas: Guadalupe Ezquerra 7ª con 15.14

* Lanzamiento de bala: Leonardo Marín 8° con 12,10 m

* Salto largo: Ezequiel Bossio 7° con 6,81 m

* Lanzamiento de jabalina: Kevin Machado 7° con 61,78 m, mejor marca personal

* 4x400: Mateo Pereyra, Tobías González, David Sandes, Gonzalo Gervasini, 6° con 3.24.94