La coloniense Valentina Pérez, de 19 años, se consagró campeona mundial de bochas en Brasil con una brillante actuación

La uruguaya Valentina Pérez , de 19 años, se consagró este sábado campeona mundial de bochas en la modalidad de tiro de precisión, durante el certamen disputado en Garibaldi, Brasil, que contó con la participación de representantes de 25 países.

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La deportista oriunda de Colonia se quedó con la medalla de oro luego de superar en la final a la argentina Natalia Limardo por 19 a 11 , coronando una actuación que la tuvo entre las principales protagonistas de la competencia.

La uruguaya comenzó su participación con 17 puntos en la primera ronda, mientras que en la siguiente instancia consiguió nueve unidades para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

En esa fase alcanzó 16 puntos y obtuvo el pasaje a semifinales, donde volvió a destacarse con una marca de 17 unidades que le permitió acceder al enfrentamiento decisivo.

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En la final, Pérez se impuso ante Limardo por 19-11 y consiguió su primer título mundial en la categoría absoluta, un nuevo logro para las bochas uruguayas.

De campeona mundial juvenil a conquistar el título absoluto

La consagración en Brasil representa otro paso importante en la trayectoria deportiva de la coloniense, que ya había alcanzado la cima del mundo en 2025.

En aquella oportunidad, Pérez obtuvo el campeonato mundial juvenil disputado en Plaintel, Francia, al vencer en la final a la paraguaya Talia Croy por 6-1.

Un año después, volvió a subir a lo más alto del podio, pero esta vez compitiendo en la categoría absoluta.

De esta manera, la deportista uruguaya suma dos títulos mundiales en dos años consecutivos, consolidándose como una de las principales figuras nacionales de la disciplina.

¿En qué consiste el tiro de precisión en bochas?

Valentina Pérez Foto: CBI PRV

El tiro de precisión es una modalidad individual que combina puntería, técnica y concentración.

La competencia consiste en ejecutar lanzamientos para golpear o desplazar bochas y otros objetivos distribuidos en 12 figuras, cada una con diferentes niveles de dificultad y puntajes.

Los participantes deben completar las ejecuciones buscando acumular la mayor cantidad de puntos.

Con su victoria en Brasil, Valentina Pérez volvió a colocar a Uruguay en lo más alto de una competencia internacional de bochas y confirmó su crecimiento deportivo tras el título juvenil conseguido en Francia.

Además en setiembre de este año conjuntamente con Facundo Fierro fue medalla de bronce en la modalidad rafa volo mixto de los Juegos Odesur de Santa Fe.