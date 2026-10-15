Una uruguaya llegó a Kenia para mejorar la nutrición de los mejores maratonistas del mundo: la "loca historia" de Jimena Moreira en África

“ Es un poco loca la historia. A veces ni yo me lo puedo creer” , cuenta Jimena Moreira a Referí antes de empezar a relatar cómo se dio su llegada a Iten , Kenia , “la casa de los campeones”, ciudad en la que entrenan los principales maratonistas africanos y muchos que llegan de distintas partes del mundo para conocer sus secretos, sus metodologías y buscar inspiración en una tierra donde todos corren.

Nacida en Montevideo , fanática del deporte, del fútbol y del básquetbol, y también runner, pasó por distintas facultades y trabajos hasta finalmente encontrar una profesión que la llenó completamente: la nutrición deportiva .

Tras terminar el liceo comenzó sus estudios en Relaciones Internacionales. “Esa fue mi carrera. Y me encantó, pero los trabajos que empecé a hacer mediante la carrera nunca me gustaron”.

A la vez, por su lado de deportista, hizo un curso de personal trainer, pero sin intención de algún día dar clases. “Siempre me gustó el deporte y el bienestar, pero no planeaba dedicarme a esto”, comentó.

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En 2020 planificó hacer al año siguiente un máster en Barcelona en Logística y Comercio Internacional. En 2021 llegó la pandemia, tuvo que esperar unos meses para viajar y finalmente pudo iniciarlo en agosto, para comenzar a estudiar nuevamente y a trabajar.

“Mi idea siempre fue volver a Uruguay; hacer el máster y volverme. Pero conseguí trabajo muy rápido, de algo también que nada que ver, en una industria de productos tipo pasta de dientes y esas cosas, estaba como más en la parte de comercio, y no me gustaba nada”, contó. “Pero me permitía viajar. Yo estaba viviendo la experiencia y me encantó Barcelona. Y vi que capaz no volvía tan pronto a Uruguay como tenía planeado”.

“¿Y por qué no estudiás nutrición?”

Luego del master, Jimena quería seguir estudiando hasta que tuvo una charla con su pareja, quien es catalán. “Hablando un poco de lo que a mí me gustaba, que era el bienestar, el deporte, la nutrición, pero no sabía nada de nutrición en ese momento, me dice: ‘¿y por qué no estudiás nutrición?’”.

Jimena Moreira, nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia

Ella quería hacer nutrición deportiva a nivel universitarioo. Entonces se inscribió en la Universidad de Andorra junto a Camila, quien es su actual socia en Volare Sports, la empresa holandesa en la que trabaja en Kenia y que representa a unos 100 atletas profesionales.

En sus estudios llegó el momento de realizar prácticas. Su compañera argentina ya había estado en Kenia, con una experiencia en Iten. Además, conoció a Julián Alonso, fisioterapeuta argentino de la empresa, quien les dijo algo que les llamó la atención. “Me dice: ‘Es muy loco, pero los mejores corredores del mundo no tienen nutricionista’”.

Con ese disparador, decidieron hacer su experiencia en Kenia, nada menos que en la ciudad de los maratonistas, quienes tranquilamente corren la distancia reina por debajo de dos horas y cinco a diez minutos, y donde muy probablemente surja un rival que le dispute el récord a Sebastian Sawe, keniano que entrena en el Valle del Rift, cercano a Iten, quien recientemente hizo historia con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

Rumbo a Kenia

Ambas nutricionistas se contactaron con Volare y le plantearon la idea de hacer la pasantía y a la vez ayudar a sus atletas en la parte nutricional. “Y nos fuimos a Kenia, nos lo gestionamos todos nosotras”, recordó sobre aquel momento hace ya cuatro años. “Por suerte, como fue colonia británica, hablan inglés, entonces podíamos comunicarnos. Y ahí nos fuimos, con expectativa cero, pero como somos bastante mandadas, con nuestra personalidad al 100% para ver qué salía”.

Jimena Moreira, nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia

“O sea que mi primera experiencia laboral con nutrición ya fue con atletas elite. Fue muy loco, pero sí, fue increíble”, agregó.

Sus primeras impresiones en Iten la sorprendieron gratamente. De Barcelona volaron a Nairobi, luego a Eldoret, el aeropuerto más cercano, para hacer 45 minutos en coche y llegar a destino. “Me acuerdo que cuando estábamos haciendo la parte de aduanas de Nairobi, cuando decíamos que íbamos a Iten, todo el mundo nos decía: ‘Ah, son corredoras’. Porque la realidad es que nadie más va ahí. A correr, o a ver correr, o a algo de nutrición relacionado con corredores, porque es una ciudad que está llena de corredores. Y si va gente de Europa o de América, es a correr”, repasó.

En su primera vez en África, también tenía dudas de cómo iba a ser su alojamiento y el lugar en el que iba a vivir, lo que también la asombró para bien. “El hospedaje realmente fue muy bueno, con mucho confort, como agua caliente, nuestra casita con nuestra cocina, una cama súper cómoda. No me lo esperaba”.

Y tras su primera noche, al otro día madrugaron para ir a conocer a los atletas del equipo, presentarse y contarles el trabajo que iban a hacer con ellos durante un mes. Eso implicaba un gran desafío por el choque entre las últimas tendencias nutricionales que ellas levaban con las tradiciones alimenticias de los keniatas. “En realidad no sabíamos qué esperar”, recordó Jimena.

Los primeros contactos con los keniatas

Así comenzaron con su trabajo y con el vínculo con los corredores del equipo, hombres y mujeres que están dedicados 100% a entrenar y competir con la ilusión de mejorar y poder llegar a las grandes carreras, ganar premios económicos y volcarlos a sus familias, las que cuando tienen a un hijo que se destaca en el running, lo apoyan y apuestan mucho por él.

Jimena Moreira, nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia

“Al principio ellos son como un poco tímidos y están en grupo, como para levantar la mano y hablar. Pero nosotras empezamos a hablar frente a ellos, diciéndoles quiénes éramos y qué hacíamos ahí”, dijo sobre los primeros contactos.

“Y también nos habían dicho que muchas veces llegan ahí blancos que se sienten como superiores. Esa no era nuestra idea. Queríamos que nos vieran como unas más. Y siempre se lo dijimos: nosotras íbamos a aprender de ellos también, porque realmente los mejores del mundo son ellos. Nosotras podemos saber de nutrición, pero hay tanto que nos queda por aprender. Y bueno, cada año aprendemos de ellos nuevas cosas”, agregó.

En aquellas primeras charlas, que quedaron registradas en videos, llamaba la atención como las miraban los corredores, con asombro, al explicarles sobre asuntos que les eran totalmente nuevos. “Nunca habían tenido a nadie, ni un nutricionista, ni nadie que les hablara de esto”, señaló. “Entonces, es verdad que se los ve como con miedo. Pero después empezamos a hacer entrevistas individuales para conocerlos a cada uno, hacer medidas antropométricas de su cuerpo, y también entender sus hábitos y qué comían. Y ahí nos empezamos a interiorizar bien en lo que es la dieta de un atleta de Kenia y de un keniano, que por suerte a los atletas les viene muy bien su tipo de alimentación”.

Jimena Moreira, nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia

Eso también les permitió conocer cómo es la vida de los atletas, tanto de los hombres como de las mujeres, lo que no es lo mismo, según Moreira, y saber qué hacen además de correr.

Así comenzaron sus pasantías con atletas de primer nivel mundial. “Las prácticas fueron como algo que nos impulsó, pero después nos empezó a encantar la idea de que tenga sentido, porque todo el mundo hace las prácticas como para sacárselas de arriba. En nuestro caso fue como, ya que vamos a hacer esto, y que las dos queremos hacer nutrición deportiva, vamos por todo. Y si es relacionado con running, es el mejor lugar del mundo para ir, yo creo. Pero nunca tuvimos miedo, quizá porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Era más bien como, ‘bueno, vamos un equipo, a ver qué tal’. Y después como que fuimos tomando dimensión de, ‘pah, estamos trabajando con uno de los mejores cinco equipos del mundo de running. Y es una locura, la verdad”.

El día a día en Iten

Jimena explicó que vive en Barcelona y que suelen ir a Kenia una vez por año para estar junto a los atletas durante un mes de trabajos intensivos, con tests, controles y capacitaciones, para luego seguir en contacto permanente con los deportistas a través de WhastApp.

Jimena Moreira, nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia

Además, asisten a los corredores cuando tienen que ir a las carreras a distintas partes del mundo, muchas veces de forma presencial y también a distancia. “La comida en los hoteles es muy diferente a la de Kenia, entonces hay que asesorarlos porque los días antes de la carrera son claves y no se pueden cometer errores por no saber. Entonces, si estamos ahí es mejor, pero aunque estemos de lejos siempre nos hacemos videollamadas o nos llamamos para poder ayudarlos igual”, relató.

Cuando están en Iten, el seguimiento de los corredores es más cercano y les permite ayudarlos en todas las ingestas de comida y bebida a lo largo del día.

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Una de las primeras medidas que las nutricionistas tomaron en el campamento de la empresa, donde concentran los atletas, fue la de poner una cocinera y armar un menú, lo que les permite saber que comen día a día. Además, a los que viven con sus familias o están en otras regiones les diseñan sus platos. “Para que sepan qué comer y, sobre todo, muy importante, lo que hacen antes, durante y después de los entrenamientos”.

¿Qué comen los keniatas?

La nutricionista uruguaya destacó que por su alimentación tradicional todos los keniatas, corredores o no, de por sí hacen “muchas cosas bien” debido a que “el 75% o 80% de su dieta son carbohidratos”, lo que para el running es “un macronutriente súper importante”.

A ese indicador las profesionales intentan mejorarlo con sus conocimientos en suplementación, como por ejemplo con el aporte de geles o bebidas deportivas, enseñándoles a los corredores en su preparación, cómo consumirlos, en qué momentos y cantidades, y también aprender si aparecen nuevos productos o marcas que los patrocinan.

Jimena Moreira, nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia

Otro aspecto clave en el que trabajan es en el de la hidratación. “En eso sí hicimos un cambio bastante grande porque no se hidrataban mucho y ahora intentamos que sí, que se lleven sus botellas. Siempre que estamos ahí también los seguimos en los fondos o long runs”, contó Jimena, quien en su Instagram suele subir videos de cuando van a los entrenamientos y lleva las bebidas para los corredores.

“Ellos por sí no te las van a pedir o van a consumir muy poco, pero si les decís que cada media hora o tantos kilómetros, lo hagan, las agarran y las consumen. Y tienen que practicar lo que luego van a hacer en la carrera”, comentó. “En eso sí hemos cambiado bastantes cosas, pero siempre intentando que salga de ellos, explicándoles el por qué y cómo funciona. Y han sido muy receptivos. Además, si ellos ven que los mejores del mundo, como por ejemplo Kipchoge, está haciendo eso, algo tendrá de bien y tratan de imitarlo”.

Los platos de los keniatas

En la alimentación de los keniatas hay algunas comidas tradicionales que forman parte de su día a día y que tienen un alto aporte de energía

El kenian tea: “Es una bebida a base de agua, leche, mucha azúcar y hojas de té, que es muy rico”, contó Jimena sobre el té de los keniatas, quienes toman eso todos los días y no suelen andar con una botella de agua para todos lados y todo el tiempo. “Ellos se hidratan con eso pero no con tanta agua. Y los corredores sí que necesitaban agua. Entonces, intercedimos, pero no quitándoles cosas que ellos hacían, que están bien, sino que mostrándoles otras”.

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Ugali: Es una de las comidas tradicionales de Kenia y el Este de África que se hace con harina de maíz. “Eso tiene sentido porque ellos plantan el maíz en sus patios y es como un cultivo bastante barato. Al maíz lo muelen en unas máquinas que se llaman posho mills y la mezclan con agua. No tiene demasiado sabor pero son carbohidratos puros y ellos saben que les da energía para correr y lo suelen cenar antes de las carreras con un vaso de leche”.

Ugali, uno de los platos tradicionales de Kenia

Ghiteri: otro de los alimentos de los keniatas es este plato con arroz y legumbres. “Consumen muchas legumbres y está súper bien porque es un carbohidrato que tiene mucha fibra y también proteína. A veces con arroz y siempre con alguna fuente de vegetal. Usan mucho el repollo, cebolla y morrón, por ejemplo”.

Githeri, uno de los platos tradicionales de Kenia

Los desayunos típicos suelen ser con kenian tea y pan blanco solo. A eso, los corredores que prepara Moreira le suman banana y cuando tienen entrenamientos intensos le agregan huevo para incluir proteína. La miel, para el pan, es considerada un lujo.

Con respecto al consumo de carne, depende del nivel económico debido a que es cara. Algunos atletas la consumen, de pollo, vaca o algún pescado, pero los kenianos en general no tanto. En el equipo de Volare intentan que un par de veces a la semana sus corredores consuman alguna carne.

La preparación para las carreras, el día clave

Todo el plan nutricional tiene que dar resultado el día de la carrera, el día clave en el que los maratonistas keniatas ponen en juego su preparación y su prestigio. Para eso, también se planifican lo que van a consumir en las horas previas y durante la prueba. “Intentamos primero que lo practiquen en Kenia, porque en las carreras no hay que improvisar nada, nunca, entonces siempre el plan de carrera es lo entrenado previamente”, contó Jimena.

“Está como bastante planificado de antes y obviamente ellos ya lo saben. Los maratonistas se preparan botellas, porque en el maratón los élite no consumen geles por lo general, como el resto de los mortales que nos llevamos los geles en los bolsillos, porque los élite tienen sus propias mesas, entonces los carbohidratos se suelen consumir en bebida deportiva, lo que es genial porque ya tiene la hidratación, los carbohidratos y el sodio, entonces como que solucionan todo en uno”, explicó.

Las botellas las deben preparar el día anterior, algo que hacen junto a las nutricionistas, con drinks mix con o sin cafeína, y les ponen una etiqueta para indicar en qué mesa del circuito deben ir, para luego tomarlas, beber y tirarlas.

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También entrenan posibles imprevistos que puedan darse, como perder una botella, para lo que deben llevar algún gel extra; o cuando se les resbalan al correr en velocidad, para lo que practican específicamente como agarrarlas; o técnicas para beber corriendo a ritmos fuertes y sin parar.

Las nutricionistas también están con los corredores en los días previos a las competencias, ayudándolos a la hora de elegir la comida en los buffets.

Correr y hacer amistades con los keniatas

Estos cuatro años yendo a Kenia le ha permitido a Jimena conocer a la sociedad de Iten más allá de las corridas en los caminos y la pista.

Jimena Moreira, nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia

“Se apoyan mucho entre ellos”, destacó, al contar algo que le llamó la atención. “Cuando hay una boda, como en Uruguay cuando se casa alguien, todos ponemos dinero para el regalo, o para ayudarlos a hacer el casamiento. Y pasa igual cuando hay un fallecimiento. Toda la comunidad pone dinero para el funeral. Y cuando hay un nacimiento, lo mismo”.

Como corredora aficionada, con una reciente media maratón de 21K, ha podido compartir entrenamientos con los keniatas, aunque admitió que suele comenzar con ellos pero no puede seguirles el ritmo porque van muy rápido, algo que le pasa a casi todo extranjero que se mete en un pelotón.

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Las jornadas comienzan muy temprano, con la alarma sonando a las 04:45 para la primera corrida de la mañana, a la que ambas especialistas suelen acompañar para controlar las ingestas de los corredores, y terminan con la cena sobre las 19:00 horas.

“Es increíble verlos, es como un placer poder presenciar eso”, contó Jimena sobre los entrenamientos. En los días de pista también dan una mano tomando los tiempos ya que el grupo se suele dividir entre hombres, mujeres, los medio maratonistas y los maratonistas.

Jimena Moreira, nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia

Luego de la primera sesión se les recomienda que hagan una siesta, cuando tuvieron un entrenamiento intenso, y por la tarde pueden tener otro turno. “En el día, la vida del atleta es como muy tranquila y está bien que así sea en el sentido que tienen que entrenar, descansar y comer bien”.

La actividad más fuerte suele ser por la mañana, cuando las nutricionistas también hacen talleres para informarles sobre algún tema específico. “La vida es increíble. De hecho, lo recomiendo mucho. Creo que, si les gusta correr, les encantaría venir a Iten porque es una rutina en base a eso”, destacó Jimena.

Al imaginar en África, se suele pensar en la presencia de animales salvajes en las zonas de campo cuando salen a correr. Ante la consulta al respecto, la nutricionista uruguaya dijo que no es habitual verlos y que le han comentado sobre la presencia de jirafas, pero ella no las ha podido ver, lo que sí pudo hacer en un safari.

Su tiempo de trabajo en Iten le ha permitido sentirse una más con los corredores de su equipo, tener una muy buena relación y ganarse su confianza, lo que hace que tomen en serio su trabajo. “Lo notamos desde el principio, pero cada año más y como que nos vamos muy agradecidas del recibimiento que nos dan, porque es lo que decía, fuimos a ayudarlos, pero también a aprender un montón de ellos y todos los años aprendemos muchísimo”.

Jimena Moreira, nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia

“Hay atletas que nos invitan a los cumpleaños de los hijos. Hay un sentimiento de comunidad. Te das cuenta que somos como unas más y eso está genial porque es muy humano. Y también cuando los acompañás a carreras, estás todo el fin de semana o incluso más días juntos, entre las comidas, la preparación de las botellas, hacemos TikToks, la pasamos bien también”.

¿Puede un uruguayo replicar la dieta keniata?

Para Moreira, cualquier corredor podría replicar, a grandes rasgos, la alimentación de los keniatas. En ese sentido, considera que hay que perderle “el gran miedo a los carbohidratos” que entiende que hay actualmente.

“En Kenia no lo tienen en absoluto y creo que hay mucho que aprender de ellos, porque al final es simplemente energía y cuando somos corredores es clave consumirlos y hay de muchos tipos, dependiendo el momento y la cantidad también, pero sí o sí que hay que consumirlos”, señaló. “Eso va a mejorar la performance, pero también la salud”.

Jimena Moreira (der.), nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia, junto a su amiga y socia Juli

Además, valoró la “sencillez” de la dieta keniata y consideró que, pese a todo el boom de la suplementación, “un 90 % o incluso más es lo que hacemos todos los días, lo que ponemos en nuestro plato, o sea lo que comemos y lo que tomamos”.

“Realmente puede ser muy sencillo y ellos (los keniatas) nos lo demuestran porque no hacen cosas locas. Es simplemente entrenar, porque esa es la clave, comer y tomar, y descansar”, dijo. “Para mí se trata de los buenos básicos que hacemos todos los días, no del suplemento mágico que me tomo una vez por semana”.

Ir a entrenar a Kenia desde Uruguay

Ir a entrenar a Kenia es una experiencia a la que acceden cada vez más muchos corredores de distintas partes del mundo, quienes buscan conocer sus metodologías o prepara una competencia aprovechando los 2.500 metros de altura de Iten.

Para Jimena, un uruguayo puede perfectamente ir a entrenar a ese lugar, para lo que hay agencias de viajes especializadas. “Lo recomiendo totalmente”, señaló. “Si les gusta correr, ver corredores o la nutrición de los corredores, lo genial de Iten es que es como un sitio donde están los mejores del mundo”.

Jimena Moreira, nutricionista deportiva uruguaya en Iten, Kenia

“Y los tenés corriendo por la calle como si fueran cualquier persona. No es como esa gente famosa que no podés llegar. En Iten no pasa esto. Los ves ahí a todos y es genial. Entonces es simplemente tener la iniciativa y los hospedajes están muy bien. Si les gusta correr, para mí es un viaje increíble. Y bueno, si suman unos días de safari, ni les digo”.