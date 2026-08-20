La uruguaya Julia Paternain fue destacada en la lista de elite de la Maratón de Nueva York; mirá el video y sus próximos dos desafíos para los que está "entrenando duro"

La atleta uruguaya Julia Paternain forma parta de la lista de elite internacional femenina de la Maratón de Nueva York 2026 , una de las carreras más multitudinarias y que forma parte del histórico circuito mundial de las Majors de la distancia reina junto a las de Tokio, Londres, Boston, Chicago y Berlín, a las que el año pasado se les sumó Sídney.

Así lo anunció New York Road Runners al dar a conocer a sus principales atletas que estarán presentes en la línea de largada el próximo 1° de noviembre junto a unos 55.000 corredores del todo el mundo.

"Completan el grupo de atletas internacionales la uruguaya Paternain, sorpresiva medallista de bronce en el maratón del Campeonato Mundial de Atletismo de 2025 , con lo que logró la primera medalla de su país en un campeonato mundial de carreras", señaló la web de New York Road Runners al hacer el anuncio este miércoles y mencionar a la deportista celeste de 26 años.

Paternain está en la lista de elite femenina internacional que cuenta con 13 corredoras, además de las 14 locales estadounidenses que la completan.

El festejo de Julia Paternain con sus amigas, con las que se reencontró tras varios años, luego de su nuevo récord en la Maratón de Londres

De Uruguay al mundo: Julia Paternain volvió a hacer historia este domingo en la maratón de Londres

Julia Paternain en la lista de elite internacional de la 2026 TCS New York City Marathon

Con su tiempo de 2:25:47, su marca en la Maratón de Londres 2026 con la que mejoró su récord nacional, se ubica en el puesto 19 de la lista de elite, 11 entre las mejores extranjeras, en una clasificación que lidera Sifan Hassan con su marca de 2:13:44.

Julia Paternain en la lista de elite de la 2026 TCS New York City Marathon

“Estoy entrenando duro”

La atleta celeste que sorprendió al mundo al lograr la medalla de bronce en los Mundiales de atletismo de Tokio 2025 confirmó en sus redes sociales que estará en Nueva York y que tendrá una prueba previa en el Mundial de Copenhague, Dinamarca.

“¡Voy a juntar unos cuantos kilómetros en los próximos meses (aéreos y terrestres) con dos eventos súper emocionantes!”, escribió.

Julia Paternanin entrenando en Flagstaff

Su primera carrera será en el Campeonato Mundial de carreras de ruta de Copenhague, el 20 de setiembre, donde representará a la selección uruguaya de atletismo y correrá en la modalidad de media maratón (21K).

Esa prueba le servirá para test de la Maratón de Nueva York que disputará el 1° de noviembre.

“Así que estoy entrenando duro aquí en Flagstaff para poder competir en mi mejor forma”, dijo Paternain, desde Estados Unidos, en la ciudad de Arizona donde está radicada, al igual que otras cinco atletas de elite en la NY Maratón, y desde donde se prepara para volver a defender a Uruguay.