Ignacio Bartesaghi: "Uruguay no debería entrar" en la "política interna" de Brasil, aunque "un poco" lo hizo tras la presión del Frente Amplio

El doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi analizó el escenario regional tras la primera vuelta de las elecciones en Brasil , así como el impacto de una eventual victoria del bolsonarismo para la administración de Yamandú Orsi y la oportunidad que se abre para la flexibilización del Mercosur.

El resultado de la primera vuelta electoral en Brasil registró una leve ventaja de Flávio Bolsonaro sobre el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva en esta primera vuelta, con 47,03% de los votos sobre 45,16%.

Si bien resta conocer qué sucederá en el balotaje (a celebrarse el próximo 25 de octubre), una victoria del bolsonarista podría reconfigurar de forma sustancial el tablero geopolítico de América del Sur.

Frente a este panorama, el experto en Relaciones Internacionales y analista Bartesaghi sostuvo que el gobierno uruguayo debe desprenderse de afinidades ideológicas para salvaguardar los intereses estratégicos del país y evitar un escenario de aislamiento diplomático.

Durante su participación en el programa Todo Un Tema, transmitido por el canal de streaming de El Observador, Bartesaghi analizó las implicancias de los comicios norteños, el error de cálculo de los sondeos de opinión pública y los desafíos inmediatos que enfrenta el presidente Orsi, quien mantiene una conocida cercanía política con Lula.

Continuidad técnica y riesgo de desalineamiento político

Para el especialista, la relación entre Montevideo y Brasilia cuenta con pilares estructurales que trascienden el signo partidario de turno en el Palacio del Planalto. La balanza comercial, el flujo de inversiones y los proyectos de infraestructura binacional —como la hidrovía en las lagunas Merín y de los Patos— forman parte de una agenda de Estado que difícilmente sufra alteraciones drásticas.

Sin embargo, Bartesaghi advirtió por los riesgos que puede tener un posicionamiento público de la administración entrante uruguaya a favor de uno u otro candidato.

"La relación con Brasil es clave para Uruguay cosas que no van a cambiar de la agenda. No porque esté Lula o porque esté Bolsonaro vas a exportar menos, exportar más. Eso va a depender un poco de cómo se desempeña la economía de Brasil, que siempre tiene que irle bien a Brasil. Después están todas las discusiones de política interna de Brasil, las cuales me parece que Uruguay no debería entrar. Un poco entró porque el Frente Amplio presionó un poquitito para que se apoye a Lula", explicó.

En ese sentido, Bartesaghi recordó la visita de Orsi al mandatario brasileño previa a asumir la presidencia: "Esa afinidad ya estaba, está en el Frente Amplio, en el Presidente de la República, pero después Orsi buscó ser un poco pragmático, tanto con la relación con Trump como con Milei. Entonces, uno lo que espera es que lo logre hacer también con Bolsonaro si se confirma en la segunda vuelta que va a ser el próximo presidente de Brasil"

A su juicio, el mandatario uruguayo mostró señales de prudencia tras conocerse los sufragios: "Las declaraciones recientes de Orsi fueron bastante cautas y van en la línea de asumir la posibilidad cierta de una victoria de Bolsonaro".