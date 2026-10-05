Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 6 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 6 de octubre una jornada con aumento de nubosidad y probables precipitaciones escasas en distintas zonas de Uruguay , mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 23 °C.

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 19 °C .

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso , con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

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Para la tarde y noche, Inumet espera un aumento de la nubosidad, con cielo nuboso y cubierto . Los vientos continuarán del sector este entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7 °C y una máxima de 21 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste y este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y noche estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas. Los vientos continuarán del noreste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 9 °C y una máxima de 22 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad y habrá probables precipitaciones escasas. Los vientos serán del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 9 °C y una máxima de 23 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas y vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se espera cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos continuarán del sector este entre 10 y 30 km/h.