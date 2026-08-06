El que no paga no corre: la polémica medida contra los runners "colados" que anunciaron en Argentina y que se comenzará a aplicar en la Media Maratón de Buenos Aires

El que no paga no corre . El mundo del running se ha visto conmocionado por una medida que anunciaron tres de las principales firmas organizadoras de carreras en Argentina y que comenzará a aplicarse en la Media Maratón de Buenos Aires , prueba con marcada presencia internacional a la que acuden decenas de uruguayos y que se corre el próximo 23 de agosto con un récord histórico de 31.500 participantes que ya agotaron todos los cupos.

La decisión busca bajar el número de corredores que participan de las competencias sin registrarse ni pagar la inscripción, sin dorsal o “colados” , quienes serán identificados y obligados a pagar una multa para poder disputar otras pruebas.

Así lo anunciaron este miércoles en conferencia de prensa Club de Corredores, Sportsfacilities y Ñandú, firmas organizadoras de las principales carreras en Buenos Aires y algunas del interior de Argentina.

“En los últimos años aumentó significativamente la participación de corredores sin dorsal o con dorsales falsificados. Esta situación afecta de sobremanera la seguridad e impacta negativamente a la organización y sobre todo la experiencia de los participantes. En algunas carreras se estima que estos casos representan hasta el 25 % de los corredores”, señalaron en un comunicado.

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Además, destacaron los “múltiples problemas” que genera participar en una carrera sin estar inscripto.

En ese sentido señalaron los riesgos para la atención médica, ya que el corredor no cuenta con un registro que permita identificarlo ni acceder a sus datos en caso de una emergencia. Los permisos para realizar una carrera se otorgan en función a la cantidad de corredores inscriptos y contemplan seguros, equipos médicos, ambulancias, socorristas, contratación de policía adicional y agentes de tránsito.

También destacaron que afectan los servicios como baños, hidratación, medallas y otros que se realizan en base a los corredores confirmados. “Esta situación genera demoras y molestias a las personas inscriptas debidamente y que abonaron por los servicios que ofrece la organización”, indicaron.

Maratón de Buenos Aires

Además, se debe incrementar la seguridad para evitar que los participantes sin dorsal retiren medallas e hidratación y no perjudicar al corredor correctamente inscripto; y generan mayor congestión en la largada y durante el recorrido, afectando el normal desarrollo de la competencia.

El sistema de control

Ante esas situaciones, las tres organizaciones decidieron implementar un registro común y todo corredor detectado participando sin inscripción será bloqueado para inscribirse en futuras carreras de sus calendarios.

¿Cómo van a detectar a los colados? Los corredores sin dorsal serán identificados mediante un sistema de reconocimiento facial utilizado en el servicio oficial de fotografías que ya cuenta con una base de datos de anteriores pruebas.

“Para evitar tener enfrentamientos innecesarios donde la gran mayoría quiere que todo sea una fiesta, hemos decidido esta modalidad”, indicaron. “Quienes hayan participado sin dorsal y deseen regularizar su situación podrán solicitar el levantamiento del bloqueo mediante una donación a una de las siguientes instituciones: Hospital de Niños, Hospital Fernández o Fundación Garrahan”.

“Nuestro objetivo con esta implementación no tiene fines de lucro, sino solicitar que no participen sin estar debidamente inscriptos”, agregaron.

“La participación sin dorsal en las carreras de Argentina supera por 10 veces a los países de primer mundo. Es cultura, educación, comprensión y respeto para quienes se inscriben debidamente y abonan por los servicios que ofrecen nuestras organizaciones. Desde ya agradecemos la comprensión y colaboración de todos para que podamos llevar adelante nuestros eventos en una cordial armonía”, explicaron al comunicar la medida que ya generó revuelo entre los corredores.