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Conmebol manifestó "preocupación por las reiteradas acciones unilaterales" de la FIFA, pero no apoyará iniciativas para destituir a Infantino antes de las elecciones

La Conmebol celebró el retiro del proyecto de la FIFA para permitir la inversión privada en sus competiciones, entre ellas los Mundiales

6 de agosto de 2026 15:15 hs
Gianni Infantino y Alejandro Domínguez
Gianni Infantino y Alejandro Domínguez AFP

La Conmebol celebró este jueves el retiro del proyecto de la FIFA para permitir la inversión privada en sus competiciones, entre ellas los Mundiales, pero expresó su "preocupación por las reiteradas acciones unilaterales" del órgano rector del fútbol.

Considerada cercana al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, la confederación sudamericana cuestionó en un comunicado el manejo dado por la máxima autoridad futbolística al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

Sin mencionar directamente a Infantino, la Conmebol expresó "de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones".

Infantino acaparó titulares con su discurso previo al Mundial de Qatar 2022.
Infantino acaparó titulares con su discurso previo al Mundial de Qatar 2022.

El órgano presidido por el paraguayo Alejandro Domínguez, que inicialmente se mostró más cauteloso que otras asociaciones en su postura sobre FFE, cuestionó este jueves el efecto que tuvo la iniciativa en la imagen de la FIFA y el balompié.

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"En cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo (el Mundial de 2026) a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza", dijo en su mensaje.

Sin embargo, la Conmebol insistió en que no respaldaría ninguna iniciativa para destituir a Infantino antes de las elecciones a la presidencia de la FIFA que se celebrarán en Rabat en marzo próximo.

Los opositores del italo-suizo podrían intentar la destitución mediante un voto de censura, para el que precisan los votos necesarios que fuercen la convocatoria de un Congreso extraordinario de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, recibiendo la candidatura del Mundial 2030 junto a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, e Ignacio Alonso

Gianni Infantino, presidente de FIFA, recibiendo la candidatura del Mundial 2030 junto a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, e Ignacio Alonso

"La Conmebol no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales", agregó la entidad, que abogó por el "respeto a la institucionalidad, a la gobernanza y a los procedimientos democráticos".

La de Sudamérica fue la primera confederación en anunciar su apoyo a la reelección de Infantino, único candidato, por ahora, para los comicios.

El ente sudamericano espera también el respaldo del presidente de la FIFA a su propuesta de ampliar el Mundial 2030 de 48 a 64 equipos.

Infantino enfrenta una inusitada presión luego de que la semana pasada se revelara su propuesta de abrir las puertas al capital privado en actividades comerciales y deportivas, como los Mundiales, de la FIFA.

La posibilidad de incorporar inversores privados provocó una rápida y generalizada oposición del mundo del balompié contra Infantino.

La poderosa UEFA, que agrupa a 55 federaciones europeas, encabeza la oposición contra el patrón del fútbol y este jueves anunció que mantiene su boicot a las competiciones de la FIFA.

AFP

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