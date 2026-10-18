Náutico y Old Girls se clasificaron a la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Náutico y Carrasco Polo se clasificaron el sábado a la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped y el próximo sábado las rojas de Carrasco y Punta Gorda tendrán la posibilidad de volver a proclamarse como campeonas, luego de 16 años.

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Como local, en su cancha de Camino Pichincha, Náutico derrotó 2-0 a Old Christians luego de haber perdido 1-0 en el partido de ida , como visitantes.

Valentina Luis, con un golazo donde eludió a la gran golera de Uruguay, Victoria Bate, abrió la cuenta y cerca del final, Lupe Curutchague amplió la cuenta en jugada de córner corto.

Con ese resultado, el equipo de Martín Ocampo terminó ganando 2-1 la serie.

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Old Girls y Old Christians pegaron primero en las semifinales de ida de los playoffs del Uruguayo de hockey sobre césped

Como campeonas de la Tabla Anual, la Marea Roja ganará el Uruguayo si gana la final de los playoffs. En caso de perder, tendrá derecho a una finalísima para volver a intentarlo.

Su rival será Old Girls, equipo que volvió a meterse en la final del Uruguayo tras un 2025 donde fue sorpresivamente eliminado en cuartos de final por Woodlands.

El equipo de Matías Pereiro perdió 1-0 en su visita a Carrasco Polo, pero hizo buena la ventaja que logró como local en el partido de ida, al haber ganado 2-0.

Carrasco Polo buscó por todos los medios los canales para llegar al triunfo, pero recién pudo abrir el marcador muy cerca del final con un gran arrastre en corto de Florencia Peñalba.

El equipo de Bettiana Ceretta, vigente campeón, estuvo cerca en el último segundo del partido de forzar el shoot-out, cuando Agustina Suárez quedó sola en el área contra Francisca Guani, pero Sol Myszka llegó para cortar el juego con espectacular acción defensiva.

El próximo sábado, en Cancha Celeste, ambos equipos jugarán la final de los playoffs. El partido será transmitido por COUTV.

Si gana Old Girls, tetracampeón entre 2021 y 2024, habrá una finalísima una semana después en el mismo escenario.