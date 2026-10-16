Rossana Paselle y Verónica Dupont, dos leyendas del hockey uruguayo, se despidieron de la Primera de Yacht dejando un legado inmortal de títulos, pasión y dedicación

Camisetas especiales, una bandera preparada para la ocasión y los aplausos de sus compañeras convirtieron el partido del sábado entre Yacht y Old Sampa, por la revancha semifinal de la Copa de Plata del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped , en una jornada que quedará grabada en la memoria de dos protagonistas de la historia de este deporte en Uruguay.

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Rossana "Bachi" Paselle y Verónica Dupont se despidieron de la Primera División de Yacht , el club con el que conquistaron tres títulos uruguayos consecutivos entre 2011 y 2013 y en el que compartieron gran parte de sus extensas trayectorias.

"Más que una despedida un hasta siempre", decían las camisetas con las que las jugadoras de Yacht salieron a jugar el partido. La bandera resumió en una sola palabra lo que ambas jugadoras significan para el club pero también para el hockey uruguayo: " Leyendas".

Las dos fueron jugadoras de Las Cimarronas por años. Las dos son madres, profesionales y campeonas . Y las dos llegaron al momento del retiro después de varios años de intentar postergar una decisión que sabían que tarde o temprano tendrían que tomar.

"Leyendas", la bandera de Yacht para Rossana Paselle y Verónica Dupont

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"Creo que hace dos o tres años venía amagando con largar, pero después me arrepentía", contó Paselle a Referí.

Esta vez hubo un factor que terminó de convencerla: su compañera de tantas batallas también había decidido dejar la máxima categoría.

"Lo terminé de comunicar unos días previos al último partido porque además Verito largó su anuncio y no me dejó otra que expresarme también", confesó la golera.

La despedida tuvo una organización que ninguna de las dos esperaba. Todas las jugadoras de Yacht ingresaron a la cancha con las camisetas alusivas, las homenajearon durante la formación y desplegaron la bandera especialmente dedicada a ellas.

"La movida de las banderas y el resto fue toda sorpresa. Una sorpresa hermosa que me emocionó mucho y me hizo muy feliz", recordó Bachi.

Para Dupont, que también había amagado con retirarse anteriormente, esta vez la decisión es definitiva. Aunque con una aclaración importante.

"Le digo adiós a la Primera, pero al hockey jamás. Todavía tengo masters para rato".

En agosto de este año, ambas jugaron el Mundial Master de Róterdam, en la categoría +40 años, terminaron cuartas y Dupont fue la máxima goleadora del certamen con 10 tantos en seis partidos.

Dos madres que hicieron del hockey una parte inseparable de sus vidas

Rossana Paselle y Verónica Dupont

Detrás de sus extensas carreras deportivas hay dos historias de esfuerzo y organización para sostener la competencia mientras desarrollaban sus profesiones y maternaban.

Dupont es contadora, trabaja en una empresa familiar dedicada a los seguros y es madre de tres hijos. Durante años combinó las obligaciones laborales y familiares con los entrenamientos y partidos de Primera División.

"El amor por el hockey lo puede todo y por supuesto con el apoyo de mi familia, que sin duda, sin ellos no lo hubiese podido hacer. Ser parte de un equipo te lleva a eso, a querer seguir estando", explicó.

Y cuando se le planteó cómo hacía para organizar una rutina que incluía trabajo, maternidad y deporte, respondió con humor: "Te aseguro que no quisieras estar en mi cabeza (risas)".

Pero las exigencias terminaron inclinando la balanza.

"Estar en la Primera significa para mí hoy un sacrificio muy grande. Ser madre, trabajar y entrenar para estar a la altura es muy difícil y demandante. Y mirando para atrás, después de tantos años, me voy tranquila, sabiendo que di todo de mí y más".

Paselle es ingeniera civil y trabaja en Saceem. También atravesó la experiencia de convertirse en madre y regresar a la competencia, un proceso en el que encontró respaldo tanto en su entorno familiar como en sus compañeras.

"Ser madre te cambia la vida, pero por suerte tuve el apoyo de la familia, el equipo, los técnicos y también mi hijo para poder seguir jugando", expresó.

La arquera explicó que su decisión no estuvo vinculada a la pérdida de entusiasmo por el deporte, sino al desgaste que supone mantener el nivel de exigencia de Primera.

"Justamente la decisión fue por el desgaste de las prácticas y también del compromiso de estar al firme todos los fines de semana para los partidos. Este último año se me hizo muy cuesta arriba la logística y energía que se necesita para estar en una Primera división".

Verónica Dupont y una historia que empezó en Biguá y terminó marcando a Yacht

La historia de Dupont con el hockey comenzó cuando cursaba tercero de escuela.

"Poco recuerdo de esa época, pero desde que agarré el palo de hockey, no lo solté más", contó.

En 2001 empezó a jugar en Biguá, donde tuvo como entrenadores a Fernando Lupano y Horacio Motta. Sin embargo, la crisis económica de 2002 provocó cambios que terminarían siendo determinantes para su carrera y para el nacimiento de una nueva institución dentro del hockey uruguayo.

Ese año, los entrenadores fueron desvinculados de Biguá y un grupo de jugadoras decidió seguirlos.

"En 2003, muchas jugadoras decidimos seguirlos y, junto a ellos, fundamos el hockey del Yacht. Ese mismo año empecé a jugar mis primeros partidos en Primera", recordó. Eso pasó hace 23 años.

Su crecimiento deportivo también tuvo un recorrido paralelo en las selecciones uruguayas.

En 2001 comenzó a participar de las categorías formativas, que por entonces competían principalmente en torneos provinciales argentinos. En 2003 realizó una gira por Sudáfrica con la selección sub 18 y ese mismo año recibió su primera oportunidad en el plantel mayor.

Verónica Dupont y Patricia Campos en su primer año de juveniles

El entrenador argentino Ariel Holan la convocó después de la histórica medalla conseguida por Las Cimarronas en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003.

A partir de entonces integró simultáneamente las selecciones juveniles y mayores.

Uno de sus recuerdos más fuertes llegó en 2004, durante la Copa América de Barbados, cuando enfrentó por primera vez a Argentina.

"Jugué mi primer partido contra Las Leonas. Estaban todas: Lucha Aymar, Magui Aicega, Ceci Rognoni. ¡Tremendos recuerdos!", evocó.

Su etapa con la selección mayor se extendió hasta comienzos de 2012, cuando decidió dar un paso al costado para priorizar sus estudios universitarios.

"Fue otra decisión muy difícil, pero en su momento prioricé terminar la carrera que venía postergando", explicó.

Entre los entrenadores que más influyeron en su trayectoria mencionó especialmente a Horacio Motta, con quien compartió alrededor de 18 años, y a Holan, responsable de su primera convocatoria a la selección mayor.

Rossana Paselle, la arquera que jugó desde la época del césped natural con ley de offside

Nacional campeón uruguayo de hockey sobre césped en 2002

La trayectoria de Paselle permite recorrer buena parte de la evolución del hockey sobre césped uruguayo.

La arquera fue campeona nacional con Nacional en 1999 y 2002, con Saint Patrick's en 2005 y posteriormente integró el histórico plantel de Yacht que conquistó tres títulos consecutivos.

Yacht campeón uruguayo de hockey sobre césped en 2012

También fue una de las referentes de Las Cimarronas, selección de la que se retiró en 2017.

Su carrera atravesó distintas generaciones y transformaciones del deporte, desde las antiguas canchas de césped natural, después los sintéticos de arena y ahora las modernas superficies de agua.

"¡Césped natural y con la ley del offside! Imagínate, era otro deporte", recordó entre risas.

Paselle considera que la evolución de las superficies, los palos y los elementos de protección transformaron profundamente la manera de jugar.

"Es impresionante lo que ha evolucionado nuestro deporte, y no solo las canchas, también las protecciones y los palos de las jugadoras y arqueras. Todo hoy facilita mucho más el juego y las destrezas que tienen las jugadoras".

Aunque, desde su puesto, no todas las innovaciones le resultaron favorables.

"A las arqueras nos complican la vida con la bocha cada vez más rápida y con gestos técnicos que antes no existían", señaló.

Rossana Paselle, Janine Stanley y Agustina Nieto

Sin embargo, hay algo que considera distintivo de las jugadoras de su generación.

"La constancia, perseverancia y pasión que tenemos las de mi generación creo que es inigualable. Lo veo en las selecciones máster que tenemos ahora".

Paselle también siguió de cerca el crecimiento de las nuevas generaciones de Yacht y destacó el protagonismo que adquirieron varias jugadoras jóvenes durante la última temporada.

"Fueron años de muchas transiciones y de acompañar la maduración de muchas jugadoras jóvenes que este año se destaparon y tomaron un rol protagonista que espero que en poco tiempo nos ponga de vuelta al club en la disputa de los torneos como fue desde los inicios".

El tricampeonato de Yacht y los recuerdos imborrables con Las Cimarronas

Las Cimarronas en la Liga Mundial 2 de Vancouver, en 2017

Cuando se les pregunta por los momentos más importantes de sus carreras, las dos coinciden en uno: el tricampeonato uruguayo de Yacht en 2011, 2012 y 2013.

Para Dupont no se trató únicamente de los títulos, sino de las relaciones que se construyeron dentro de aquel plantel.

"De esto sí que no tengo dudas. El tricampeonato que logramos en 2011, 2012 y 2013, con el tremendo equipazo que teníamos", respondió cuando se le pidió elegir un logro inolvidable.

"Y no hablo solo de las jugadoras, sino también del grupo que habíamos formado. Era espectacular, de esos equipos que van mucho más allá de lo deportivo y que te dejan recuerdos para toda la vida", agregó.

Paselle también ubicó aquel tricampeonato entre los grandes hitos de su carrera, junto con los títulos obtenidos anteriormente con Nacional y Saint Patrick.

A nivel internacional, la arquera destacó especialmente la consagración de Uruguay en el Sudamericano de Chiclayo 2016, donde Las Cimarronas vencieron a Chile en la final con golazo de Beba Viana.

También recordó la World League de Valencia 2015, en la que Uruguay enfrentó a algunas de las principales potencias internacionales, y sus participaciones en torneos de hockey indoor.

Al repasar a los entrenadores que más la marcaron, Paselle eligió a Gonzalo Ferrer.

"Muchos años compartidos, muchas enseñanzas y muchas batallas juntos, ganadas y perdidas, pero siempre dejando todo", resumió.

¿Qué harán ahora Rossana Paselle y Verónica Dupont?

Aunque las dos dejaron la Primera División, ninguna piensa alejarse completamente del hockey.

Dupont, que en 2022 fue goleadora de Reserva y también ha tenido destacadas actuaciones en competencias máster, pretende seguir jugando en categorías menos exigentes.

"Seguro voy a seguir jugando, a un nivel menos exigente con viejas amigas, aunque conociéndome, con la misma manija de siempre", anticipó.

También continuará participando de los torneos máster, una experiencia que le permitió reencontrarse con antiguas compañeras y formar nuevas amistades.

"Ahí encontré un lugar que me hace feliz, jugar con viejas amigas y compañeras y conociendo gente nueva a esta edad, es espectacular".

Paselle, por su parte, planea mantenerse cerca de Yacht, acompañando desde afuera a las generaciones que ahora toman la posta.

"Si Dios quiere pienso ir bastante a verlas jugar y seguro me colaré a alguna juntada cada tanto", dijo.

La arquera también tiene una mirada sobre los desafíos que enfrenta el hockey uruguayo para continuar creciendo.

Considera necesario darle mayor continuidad al campeonato local, mejorar el nivel de los arbitrajes y sumar más equipos. En el plano internacional, entiende que es fundamental mantener la frecuencia de las competencias, incluso mediante encuentros amistosos.

Respecto al futuro del arco de Las Cimarronas, se mostró optimista.

"Uruguay ha tenido siempre arqueras buenas que estuvieron muchos años defendiendo el arco con continuidad y constancia, y creo que Vicky Bate ha seguido con esa tradición y es muy joven aún, así que tiene cuerda para rato", expresó.

Los equipos ideales de Bachi Paselle y Verónica Dupont: las compañeras que eligieron

Las leyendas de Yacht eligieron a su equipo ideal con jugadoras con las que compartieron plantel a lo largo de su carrera.

El resultado dejó una coincidencia especialmente emotiva: Dupont eligió a Paselle como arquera de su equipo ideal y Bachi incluyó a "Verito" en su delantera.

Defensas: Alessandra Raso, Karina Bisignano, Agustina Nieto y Eleonor Rebollo.

Mediocampistas: Patricia Campos, Anastasia Olave, Janine Stanley y Manuela Vilar del Valle.

Delanteras: Carolina Mutilva y Verónica Dupont.

Director técnico: Gonzalo Ferrer.

La arquera reconoció que la elección fue difícil y que muchos nombres importantes quedaron afuera mencionando a Eugenia Chiara, Bettiana Ceretta, Mariné Arigón, Sofía Mora, Patricia Carluccio o Beba Viana.

El equipo ideal de Verónica Dupont

Arquera: Rossana Paselle.

Defensas: Karina Bisignano, Eleonor Rebollo y Lucía Castro.

Mediocampistas: Patricia Campos, Anastasia Olave, Manuela Vilar del Valle e Iroé Gorozurreta.

Delanteras: Mariné Arigón, Lucía De María

Director técnico: Horacio Motta.

"Se me vienen muchas jugadoras y amigas a la cabeza, pero hay un equipo que marcó mi historia en el hockey", explicó Dupont antes de enumerar a sus elegidas.

La delantera definió aquella formación con una expresión que resume una etapa inolvidable de su vida deportiva: "El viejo Yacht".

Una despedida que quedará para siempre

Entre los recuerdos más importantes de su carrera, Paselle ya tiene reservado un lugar para el último sábado en Yacht.

La arquera, que fue campeona con distintos clubes, defendió a Uruguay y disputó competencias internacionales durante años, colocó aquella despedida entre los momentos que jamás olvidará.

"Esta despedida del sábado me la guardo para siempre", aseguró.

Las camisetas, la bandera, los aplausos y el cariño de sus compañeras fueron el reconocimiento a dos trayectorias que atravesaron generaciones y que ayudaron a construir la historia del hockey uruguayo.

Paselle y Dupont dejaron de competir en Primera División, pero seguirán vinculadas al deporte que las acompañó durante buena parte de sus vidas.