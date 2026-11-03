Este miércoles no habrá clase en los liceos públicos de Montevideo: los motivos detrás de la decisión

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (Ades) convocó a un paro de 24 horas para este miércoles 4 de noviembre , por lo que se verá afectado el dictado de clases en los liceos públicos de la capital.

La medida sindical responde a los reiterados episodios de violencia registrados en centros educativos y a lo que el gremio considera una falta de soluciones por parte de las autoridades. Además, Ades anunció que ocupará liceos , aunque todavía no confirmó cuáles serán los establecimientos afectados.

Según informó el sindicato en un comunicado, durante las últimas semanas hubo un incremento significativo de situaciones de violencia "dentro de los liceos y sus entornos, llegando a ingresar personas que no pertenecen a las comunidades educativas propiamente dichas".

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La filial de Montevideo de Fenapes señaló que durante el año lectivo se denunciaron incidentes que pusieron en riesgo la integridad física y psicológica de estudiantes y trabajadores.

Entre los centros mencionados por el sindicato figuran los liceos 2, 9, 11, 24, 26, 41, 43, 52, 65, 69, 70 y 71, además de dependencias del Programa de Capacitación y Fortalecimiento Educativo y Laboral (CECAP).

El gremio también denunció dificultades para aplicar los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia y responsabilizó al Estado y a las autoridades educativas por el "deterioro permanente de las condiciones de trabajo y estudio, al negar los recursos necesarios".

En particular, cuestionó la falta de equipos multidisciplinarios, funcionarios de portería y adscriptos, así como la ausencia de redes de contención para estudiantes y sus familias.

Ante este escenario y la falta de respuestas a sus reclamos, los docentes resolvieron paralizar sus actividades durante toda la jornada del miércoles.