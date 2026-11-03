Cómo sigue la situación de los trabajadores del Enjoy tras la reforma que está afrontando el hotel en Punta del Este

Falta poco para la temporada y al hotel Enjoy de Punta del Este siguen llegando turistas en busca de alojamiento, continúan los ruidos de los tragamonedas del casino y persiste el parpadeo de las luces de los juegos de azar. Todo marcha como cualquier otro noviembre, excepto por algunas obras que modificaron el interior y otras que se ejecutan en las afueras.

Más allá de esta cotidianeidad previa de verano, los trabajadores del complejo continúan preocupados por el impacto laboral que, según ellos, genera la nueva administración del grupo brasileño JHSF .

En abril se confirmó la venta de Baluma S.A. —propietaria de Enjoy Punta del Este— a JHSF Península, por lo que la temporada 2026/2027 será la primera bajo la nueva administración.

El complejo se compone de aproximadamente 1.000 trabajadores estables y unos 600 eventuales durante la temporada , y no han habido despidos , contaron desde el hotel a El Observador. Los trabajadores afirman que en este lapso de tiempo se han suspendido eventos y que esto ha generado perjuicios económicos para algunos empleados.

El delegado del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU) del hotel Enjoy, Fabricio Terzaghi, dijo que entre otras preocupaciones están las cancelaciones de eventos y la reducción de habitaciones. Debido a que se cancelaron los eventos hay trabajadores que no reciben comisiones de esas jornadas, contó.

En las filas de la Asociación de Funcionarios de Baluma (AFUB), que representa a otros trabajadores del hotel, manifestaron las mismas preocupaciones. Por otra parte, desde el SUGHU no han visto tentativas de parte de la empresa de querer romper el convenio laboral vigente, según contó Terzaghi a El Observador.

Desde la empresa comunicaron que los eventuales descienden a cerca de 300 durante la temporada baja y que de ellos hay unos 100 en seguro de paro, cuando en anteriores años han sido aproximadamente 60 los que recurren a esto. En cambio, de los funcionarios permanentes son cinco los que solicitaron el seguro de paro, agregó la compañía.

En el hotel estiman que una parte del shopping este pronta para fines de este año y la otra para la segunda mitad del 2027. Para este sector se hizo un llamado de 200 trabajadores en el que se le dio prioridad a eventuales que se desempañaban en el hotel, según la empresa.

La preocupación de los trabajadores llevó a que mantuvieran reuniones con el intendente esteño Miguel Abella. "Hemos mantenido algunas reuniones también, sin tener injerencia, pero tratando de respaldar a los trabajadores como corresponde", afirmó Abella esta semana en rueda de prensa.

Los trabajadores del SUGHU contaron que recientemente la empresa les pidió que elaboraran una lista de los trabajadores que tenían más dificultades a raíz de estos cambios.