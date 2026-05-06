JHSF, el gigante inmobiliario brasileño que tras la compra de Enjoy acompaña al gobierno uruguayo a cautivar inversores

La adquisición del icónico hotel en Punta del Este donde hasta ahora se encuentra Enjoy puso todas las miradas sobre el grupo brasileño JHSF que ya tenía un pie en Uruguay con su lujoso hotel Fasano Las Piedras.

Al anunciarse la compra del hotel- cuyo monto por adquisición y remodelación estiman en US$ 400 millones- las autoridades de JHSF se reunieron con el Poder Ejecutivo para intercambiar sobre los planes para el complejo, pero el vínculo fue más allá.

Ahora, el grupo inmobiliario brasileño invitó al presidente Yamandú Orsi a una reunión en Sao Paulo . El presidente llegó en vuelo privado acompañado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone y el canciller Mario Lubetkin. Los tres mantuvieron reuniones con inversores brasileños de los más diversos rubros como minería, logística, finanzas, inversiones, producción alimentaria, turismo, servicios, celulosa, soja, farmacéutica y metalúrgica.

La startup uruguaya que utiliza IA para hacer entrevistas laborales que tuvo su primer cliente hace seis meses, ya opera en siete mercados y proyecta captar inversión por US$ 500.000

Su empresa fue reconocida por el Foro Económico Mundial, tuvo que desmantelarla por falta de capital y ahora resignifica el fracaso con un nuevo proyecto

Desde JHSF confirmaron a Café & Negocios que en el marco de esta visita enfocada en la atracción de inversiones en Sao Paulo se realizó una visita institucional a la sede de JHSF donde el presidente se reunió con Augusto Martins, CEO de la compañía.

Residencias, malls y hoteles de lujo: el foco de JHSF

El grupo brasileño fundado en 1972 cotiza en la bolsa de Valores de Brasil desde el 2007 y cuenta hoy con varias unidades de negocio. Si bien en Uruguay la más reconocida es la hotelera, en Brasil es un fuerte jugador inmobiliario dedicado especialmente a desarrollos de alta gama de distinta índole.

Algunos de los más destacados son Fasano Cidade Jardim, un megaproyecto residencial conectado al centro comercial Cidade Jardim y con servicios de Fasano que cuenta con apartamentos que van desde los 200 hasta los 700 metros cuadrados.

fasano_cidade_jardim_3eaf9f1152_84e715add7

También muestra proyectos corporativos de grandes torres de oficinas como Cidade Jardim Corporate Center, un moderno centro de negocios en São Paulo, integrado también con el centro comercial Cidade Jardim, que cuenta con tres torres de alta categoría, totalmente vendido y listo para ocupar.

Además tiene proyectos deportivos como el São Paulo Surf Club, el primer club de surf de la ciudad, integrado con un complejo São Paulo Surf Club Residences de JHSF. “Su completa infraestructura deportiva incluye una piscina de surf con tecnología PerfectSwell®, una casa club con restaurante y bar, un spa, un gimnasio, pistas de tenis cubiertas y al aire libre, pistas de tenis playa, una pista de pickleball, pistas de squash y una pista polideportiva”, destacan desde la compañía.

A nivel comercial, JHSF juega en las grandes ligas de los centros comerciales de la región, por ejemplo con Catarina Fashion Outlet, el primer outlet desarrollado e implementado por JHSF. Con una superficie de más de 50.000 m², es el outlet más grande de Sudamérica y el líder en su categoría en Brasil. También construyó, en 2008, el Centro Comercial Cidade Jardim reconocido como un mall premium en la ciudad con marcas como Dior, Giorgio Armani, Gucci, Hermès, Louis Vuitton y Prada.

A esto JHSF le suma una unidad de negocio enfocada en atraer marcas de lujo a Brasil -y a sus centros comerciales-. En este camino arribaron algunas marcas de alta gama como Celine, Aquazzurra y Chloé.

fasano pde

A nivel hotelero, además de numerosos complejos en Brasil, la marca Fasano está en Uruguay con Fasano Las Piedras y también en Nueva York, Miami, Portugal, Londres y Cerdeña. En estos destinos cuentan, además, con restaurantes de lujo.

La incursión en el sector financiero y un aeropuerto

Creada en octubre de 2022, JHSF Capital es la unidad de negocio de productos financieros de JHSF. Su objetivo es ofrecer soluciones de financiación, servicios e inversiones inmobiliarias a sus clientes.

JHSF Capital se centra en la estructuración y gestión de fondos que coinvierten en los proyectos de desarrollo inmobiliario de JHSF.

aeropuerto jhsf

A su vez, la compañía gestiona el Aeropuerto Ejecutivo Internacional Catarina de São Paulo, el primer aeropuerto internacional dedicado a la aviación ejecutiva en Brasil. Según apunta la firma, cuenta con una pista de 2.470 metros y una infraestructura para recibir vuelos nacionales e intercontinentales con servicio de alto nivel.