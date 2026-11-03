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Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras despistar su camioneta en Ruta 8: uno se encuentra en CTI

Un accidente en Cerro Largo dejó a un joven de 21 años internado en CTI

3 de noviembre de 2026 11:26 hs
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Dos jóvenes de 21 y 23 años protagonizaron un grave accidente en ruta 8 en la madrugada de este martes en el kilómetro 426, en Cerro Largo. La camioneta en la que viajaban despistó e impactó contra un árbol, dejando a uno de los ocupantes internado en CTI, según informó la Jefatura de Policía arachana en un comunicado.

El siniestro ocurrió cerca de las 01:40 horas, cuando el vehículo con matrícula brasileña, circulando de sur a norte, se salió de la carretera hacia la banquina derecha. A raíz del fuerte impacto, ambos ocupantes quedaron atrapados en el interior de la cabina.

Personal de Bomberos debió intervenir para rescatar a los jóvenes, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Melo. El conductor de 21 años se encuentra en estado grave en CTI con pronóstico reservado, mientras que su acompañante de 23 años ya fue dado de alta.

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Incautaron elementos transportados en el vehículo

En la escena del accidente, la Policía de Cerro Largo incautó varios elementos que eran transportados en la camioneta. Se encontraron nueve garrafas de gas de procedencia brasileña y 20 tarrinas que, según se detalló, estaban destinadas al transporte de combustible, todas vacías.

Las causas del despiste y del posterior choque contra el árbol son materia de investigación. El vehículo quedó incautado y la Fiscalía interviene en el hecho, mientras se aguarda una resolución al respecto.

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