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Peñarol vapuleó a Defensor Sporting y mantiene su invicto en la Liga Uruguaya de Básquetbol: Santiago Véscovi volvió a destacar

Este viernes Nacional y Hebraica Macabi completarán la quinta fecha de la LUB, desde las 21:30 en el gimnasio del tricolor

6 de noviembre de 2026 8:50 hs
Santiago Vescovi en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting

Santiago Vescovi en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting

Peñarol venció 84-65 a Defensor Sporting este jueves por la noche en el Palacio Peñarol, en un encuentro pendiente de la segunda fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) que le permitió al carbonero mantener su invicto y llegar a cuatro victorias al hilo.

El carbonero arrancó fuerte en su cancha y se llevó el primer cuarto 26-15, y luego amplió la diferencia al final del segundo chico para irse al descanso 45-31.

En el tercer corto Defensor sacó un parcial de 23-18 que le permitió achicar la diferencia, pero el manya fue contundente en el último cuarto y sentenció el encuentro con un parcial de 21-11 que le permitió terminar el encuentro rotando su plantel.

Santiago Vescovi, con 21 puntos y 7 asistencias, Christopher Perry, con 15 tantos y 10 rebotes, y Skyler Hogan, con 12 unidades y 12 rebotes, fueron las principales figuras de Peñarol. Mustapha Heron, máximo anotador del encuentro con 24 puntos, destacó en el violeta.

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Con esta victoria el carbonero alcanzó su cuarta victoria consecutiva en este arranque de la LUB, de la que es campeón defensor y en la que tiene 8 puntos. Debe su partido contra Nacional de la cuarta fecha, debido a la participación del tricolor en los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto.

El violeta, que viene de quedar afuera de la fase de grupos de la Liga Sudamericana, tiene seis unidades, producto de dos victorias y dos derrotas. Tiene un partido pendiente contra Hebraica Macabi por la tercera fecha.

Este viernes Nacional y Hebraica Macabi completarán la quinta fecha de la Liga, a las 21:30 en el gimnasio del tricolor. Ambos están en los últimos lugares ya que tienen tres encuentros cada uno, los dos con una victoria y dos derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Biguá 9 5 4 1
Goes 9 5 4 1
Peñarol 8 4 4 0
Malvín 8 5 3 2
Aguada* 6 5 3 2
Atenas 6 5 1 4
Defensor Sporting 6 4 2 2
Unión Atlética 6 5 1 4
Urunday Universitario 6 5 1 4
Larrañaga** 4 5 2 3
Nacional 4 3 1 2
Hebraica Macabi 4 3 1 2

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos

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