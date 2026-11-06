Murió Eber Bueno, padre de Carlos Bueno y exjugador de la selección uruguaya, Bella Vista y San Lorenzo

Eber Bueno , ex jugador de la selección uruguaya, Bella Vista y San Lorenzo de Almagro, entre otros equipos, y padre del ex Peñarol Carlos Bueno , murió en las últimas horas.

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Así lo comunicó el Club Atlético Artigas SAD , equipo que es dirigido por Carlos Eber Bueno.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Eber Bueno, padre de nuestro DT Carlos Bueno. Acompañamos a Carlitos, familiares y amigos en este difícil momento”, informaron desde la SAD.

Su fallecimiento fue en Portoviejo, Ecuador, donde estaba radicado.

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Eber Bueno, abajo a la izquierda, en Bella Vista en 1982

Eber Bueno Almada, nacido en Artigas el 13 de setiembre de 1959 (67 años), defendió a la selección uruguaya en cinco partidos entre 1980 y 1981: dos amistosos ante Chile, y tres partidos por las Eliminatorias para el Mundial de España 1982, ante Perú ida y vuelta y frente a Colombia.

Eber Bueno en la selección uruguaya

En ese año 1981 fue una de las figuras de Bella Vista en su histórico debut en la Copa Libertadores, en la que marcó cuatro goles.

Eber Bueno en la selección uruguaya

Sus buenas actuaciones lo llevaron al fútbol argentino, a San Lorenzo de Almagro, donde jugó entre 1983 y 1984 con seis goles en 26 partidos.

Hernán Fernando Sosa, Heber Bueno Almada y Rubens Enrique Navarro en San Lorenzo

Bueno luego jugó en Atlanta de Argentina, regresó a Bella Vista en 1989, y luego se fue al fútbol de Ecuador donde defendió a LDU Portoviejo, donde fue figura e ídolo, Green Cross, Técnico Universitario y Valdez.