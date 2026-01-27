Dólar
NUEVOS DT

Un dúo de renombre: Carlos Bueno y Rubén Paz dirigirán a Artigas como una "dupla técnica" en la Divisional C

Bueno fue el DT que logró el ascenso de Artigas a la Segunda División en 2024, mientras que Paz viene de ser ayudante de Mario Saralegui en Rampla Juniors

27 de enero 2026 - 11:02hs
Rubén Paz y Carlos Bueno, los nuevos técnicos de Artigas

De cara a la nueva temporada de la Primera Divisional C(antes denominada Primera División Amateur), Artigas confirmó que su plantel será dirigido por la "dupla técnica" conformada por Carlos Bueno y Rubén Paz.

"¡Sangre Artiguense para afrontar la temporada 2026! Carlos Bueno y Rubén Paz será la dupla técnica del plantel principal para este 2026 junto al ayudante técnico Dardo Cuña", anunció el club en sus redes sociales.

Bueno, de 45 años, volverá a dirigir a Artigas luego de ascender al equipo a la Segunda División Profesional en 2024, y tras desvincularse del club en agosto de 2025, antes de su descenso. Esta vez, estará acompañado por Rubén Paz, a quien no considera un ayudante, sino un par.

"Somos dupla técnica con Rubén Paz, para no llamarlo asistente", explicó el entrenador en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

Los Gorriones SAD ascendió a la C
FÚTBOL URUGUAYO

Los Gorriones SAD, el equipo que logró el segundo ascenso en la Divisional D y acompañará a Deportivo LSM en la C en 2026

Carlos Bueno, un hombre siempre identificado con Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

"El Washi (Aguerre) dejó la vara muy alta": Carlos Bueno analizó el clásico Peñarol vs Nacional, opinó de los arqueros aurinegros y elogió a Luis Mejía, golero tricolor

"Cada uno dará su opinión y ninguno va a mandar más que el otro, sino que vamos a tomar decisiones juntos, como debe ser. Tratando de respetarnos y haciendo lo mejor para el plantel y para el equipo", agregó.

Paz, de 66 años, viene de trabajar como ayudante técnico de Saralegui en Rampla Juniors el año pasado, cuando el club del Cerro descendió a la tercera categoría del fútbol uruguayo por primera vez en su historia.

Durante su año en la B, Artigas terminó antepenúltimo en la Tabla Anual con 26 puntos, producto de cinco victorias, 11 empates y 15 derrotas. Fue uno de los equipos con más goles de la parte baja de la tabla, con 36, pero descendió como el equipo más goleado del campeonato, con 53 tantos en contra.

Temas:

Carlos Bueno Rubén Paz Artigas Primera división amateur Mario Saralegui

