"El Washi (Aguerre) dejó la vara muy alta": Carlos Bueno analizó el clásico Peñarol vs Nacional, opinó de los arqueros aurinegros y elogió a Luis Mejía, golero tricolor

“Para mi mejoraron los dos”, agregó Bueno. “Si bien defensivamente hoy a Peñarol le está faltando ese jugador o ese defensor, o arriba también ese 9 goleador, para mi llegan bien los dos”.

20250628 Diego Aguirre Peñarol, Cerro, Torneo Intermedio 2025. Foto: Leonardo Carreño Diego Aguirre Foto: Leonardo Carreño

Bueno consideró que “Nacional mejoró muchísimo”.

“Va a ser un lindo partido, me parece que vamos a ver un buen partido. Nacional juega bien, Peñarol también. Obviamente vamos a hincha por Peñarol que le vaya bien, pero para mí es muy parejo este clásico”, sostuvo el exjugador, quien no quiso dar un pronóstico del resultado.

20241222 Carlos Bueno Artigas SAD Campeón Primera División Amateur 2024. Foto: @AmateurAUF Carlos Bueno Foto: @AmateurAUF

La importancia de Leo Fernández y Nicolás López

Carlos Buenos también destacó la importancia de Leo Fernández en Peñarol y Nicolás “Diente” López en Nacional, “las dos figuras de los equipos”, según expresó.

Peñarol Cerro campeonato intermedio 2025/Leonardo Fernández Foto: Leonardo Carreño

“Son jugadores muy diferentes. Por ahí el Diente un poco más frío, un poco más él, y Leo quizás juegue más para el equipo hoy en día”, comentó. “La función de cada en sus equipos están siendo muy buenas”, agregó el artíguense.

“Leo está haciendo jugar al equipo, si no está es difícil que se pueda crear o armar alguna jugada”, señaló sobre el 10 carbonero. “El Diente es el goleador de Nacional, muy importante, más allá de la forma de jugar o no, es muy importante”.

Nacional Juventud campeonato intermedio 2025/Nicolás López Foto: Leonardo Carreño

Para Bueno, ambos serán determinantes. “Esas dos figuras tienen que rendir en el clásico para darle a cada equipos lo que quieren, que es ganar y lograr el campeonato este”.

Carlos Bueno, los arqueros de Peñarol y los elogios a Luis Mejía

El hoy entrenador fue consultado también pro el tema del arco de Peñarol, donde Martín Campaña y Guillermo De Amores son las opciones de Diego Aguirre, aunque ninguno ha logrado consolidarse.

Peñarol Cerro campeonato intermedio 2025/Martín Campaña Foto: Leonardo Carreño

A eso se le sumó el fin de semana que los dos sufrieron lesiones y están en duda para el domingo, De Amores ya descartado, por lo que podría atajar el juvenil Kevin Morgan.

“Te lo iba a decir pero me parece que ya se los ha castigado demasiado a estos dos chicos (De Amores y Campaña) que son muy buenos arqueros”, dijo Bueno cuando le mencionaron que no había hablado de los goleros.

20250529 Guillermo De Amores Peñarol Vélez Sarsfield Copa Libertadores 2025. Foto Leonardo Carreño (8).jpeg Guillermo De Amores Foto: Leonardo Carreño

“El arco de Peñarol es muy pesado. Y a veces, como decimos, no en este caso, no es para cualquiera. Es difícil”, señaló.

Bueno mencionó al golero de Nacional, Luis Mejía, quien es indiscutido en su arco, a diferencia de los goleros de Peñarol. “Quizás, hoy Mejía está por encima de cualquier arquero en Uruguay, eso lo ha demostrado”.

Nacional Defensor campeonato apertura 2025/Luis Mejia Foto: Leonardo Carreño

“Y Peñarol ya viene con ese tema hace rato de los arqueros. Para mí De Amores como el otro (Campaña) son grandes arqueros, no han tenido esa racha que tiene todos los arqueros”, dijo.

“Lo que pasa que la vara quedó muy alta con Washi (Aguerre), entonces es difícil que mañana venga uno y ataje. Encima, los dos, cuando tuvieron la oportunidad, no tuvieron la suerte y no les fue bien. Y por ahí se les castiga por eso”, sostuvo Bueno.

Aguerre fue figura y campeón uruguayo con Peñarol en 2024 y tras no llegar a un acuerdo para su renovación siguió su carrera en Independiente de Medellín de Colombia.

20261006 Washington Aguerre, Clásico. Torneo Clausura 2024. Foto: Inés Guimaraens Washington Aguerre Foto: Inés Guimaraens

“Pero me parece que son dos muy buenos arqueros y podría atajar tranquilamente uno o el otro”, agregó Bueno. “Tienen recorrido, un pasado muy bueno cada uno de los dos, y me parece que cualquiera de los dos puede atajar tranquilamente y recibir la confianza que no están recibiendo por lo que digo, que la vara quedó muy alta por lo que pasó con Washi, entonces para ellos debe ser bastante complicado. Me parece que necesitan un poco más de apoyo”.