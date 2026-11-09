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A la fiebre aftosa se le gana con rapidez, el mensaje del MGAP en plena vacunación

En Uruguay, país libre de fiebre aftosa con vacunación desde hace 25 años, se está desarrollando un nuevo período de dosificación a los ganados

9 de noviembre de 2026 11:00 hs
Fiebre aftosa: sin casos en Uruguay desde el año 2001, pero la vigilancia es constante y sigue la vacunación cada año.

Fiebre aftosa: sin casos en Uruguay desde el año 2001, pero la vigilancia es constante y sigue la vacunación cada año.

A la fiebre aftosa se le gana con rapidez. Ese mensaje trasladó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) cuando, en la quincena inicial de noviembre, se desarrolla un nuevo período de vacunación para evitar el regreso de esa enfermedad al territorio nacional, donde está ausente desde inicios de este siglo.

Fiebre aftosa: enfermedad altamente contagiosa

La fiebre aftosa, se explicó, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a animales de pezuña hendida, como bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Conocer sus características y reconocer los signos compatibles es fundamental para favorecer la detección temprana y proteger la sanidad animal.

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La enfermedad puede provocar fiebre, salivación excesiva, renguera y la aparición de vesículas o lesiones en la boca, las patas y las ubres.

Estos signos pueden variar según la especie y la edad de los animales.

El virus de la fiebre aftosa se transmite con facilidad y puede propagarse rápidamente entre animales susceptibles, por lo que la identificación de cualquier situación sospechosa y su notificación inmediata son fundamentales.

Uruguay, destacó el MGAP, mantiene su reconocimiento sanitario internacional como país libre de fiebre aftosa con vacunación. El último foco registrado en el país ocurrió en 2001. Esa realidad permite el acceso a mercados de todo el mundo para comercializar carnes.

La detección temprana es una responsabilidad compartida La detección temprana es una responsabilidad compartida

Ante la presencia de signos compatibles con fiebre aftosa, se debe comunicar inmediatamente la sospecha a los Servicios Ganaderos del MGAP, sin esperar a contar con un diagnóstico confirmado.

Vacunación en marcha

Del 1º al 15 de noviembre de 2026 se desarrolla en Uruguay el período de vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa para los bovinos nacidos entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2026. Los calendarios departamentales de entrega de vacunas están disponibles en el sitio web del MGAP.

En el año agrícola 2025/26, con base en datos actualizados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), la categoría terneros explica el 16% del rodeo vacuno nacional, con 1.879.000 del total de 11.845.000 cabezas, siendo obviamente un número menor el de terneros nacidos en los ocho meses iniciales de 2026.

Por eso se distribuyeron para esta operativa 1,4 millones de dosis procedentes de laboratorios de Argentina y Paraguay.

Los mensajes del MGAP

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