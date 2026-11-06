Ronald Araujo recibió su premio al ser votado como el mejor jugador de Liverpool en el mes de octubre

El zaguero uruguayo de Liverpool de Inglaterra, Ronald Araujo , recibió este viernes el premio al Jugador del Mes de Liverpool en octubre, galardón que otorga uno de los patrocinadores del club de Anfield.

Los reds destacaron el reconocimiento en sus plataformas y señalaron que el defensa cedido a préstamo desde FC Barcelona fue titular en los seis partidos del mes, contribuyendo a conseguir cinco victorias entre la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de la Liga.

Por su actuación, el riverense fue la opción más votada por los hinchas en la encuesta al Jugador del Mes.

"Simplemente me siento agradecido", dijo Araujo a Liverpoolfc.com al recibir el premio en el Centro de Entrenamiento AXA.

La razón por la que Ronald Araujo no jugó en Liverpool en la derrota 3-2 ante Fenerbahce por la Champions League

Elogios en Inglaterra para Ronald Araujo que se apronta para viajar con Liverpool a Turquía para jugar por Champions League

Ronald Araujo fue elegido mejor jugador de Liverpool en el mes de octubre

"Creo que debo agradecer a todos, a los aficionados, por este premio. Les estoy muy agradecido por el cariño que me han demostrado desde el primer momento en que llegué al club, y lo que haré es darlo absolutamente todo (por ellos)”, señaló el uruguayo.

“Me hicieron sentir como uno más y traté de corresponderles con trabajo duro, con compromiso, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento, durante cada partido”, agregó.

Guess the size of the POTM trophy in 3... 2... 1... pic.twitter.com/UvxerfH9h0 — Liverpool FC (@LFC) November 6, 2026

Araujo marcó dos goles durante el mes de octubre, ambos de cabeza, en las victorias europeas contra el LASK y el Villarreal.

“Ojalá podamos ganar títulos esta temporada para darles aún más alegría”, señaló el defensa.

El uruguayo también recibió elogios por su entrega en defensa, sobre todo cuando realizó una entrada de cabeza dentro de su propia área contra el Brighton & Hove Albion.

Esa actuación contra el Brighton le valió también el premio al Jugador del Partido de la Premier League.

“Estoy agradecido a mis compañeros de equipo. Han hecho que mi adaptación sea más cómoda. Estoy aprendiendo muchísimo de cada uno de ellos, así como del personal del club, del entrenador y de todos los que trabajan en el club. Creo que son muy buenos en lo que hacen y te facilitan mucho las cosas", dijo Araujo, quien sucede a Jeremy Jacquet como el ganador del mes luego de que el también defensa obtuviera el premio en agosto/setiembre.