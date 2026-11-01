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Ronald Araujo dio la cara y se expresó tras el tropiezo de Liverpool ante el puntero Arsenal y fue uno de los mejores de su equipo

Los Gunners terminaron con una racha de 13 partidos sin ganar de visitantes en Anfield Road, y el uruguayo se pronunció horas después de la derrota por 1-0

1 de noviembre de 2026 17:43 hs
Ronald Araujo en Liverpool&nbsp;

Ronald Araujo en Liverpool 

Liverpool sufrió un golpe doloroso este domingo en Anfield Road al caer 1-0 frente a Arsenal, líder indiscutido de la Premier League. El resultado cortó una racha de 13 partidos sin victorias visitantes de los Gunners en ese reducto, consolidando su dominio en la tabla y dejando al elenco red con un sabor amargo tras un trámite de alta exigencia táctica. Ronald Araujo fue otra vez de los mejores de su equipo en el lateral derecho y se expresó en sus redes.

El uruguayo fue titular y disputó 80 minutos desempeñándose como lateral derecho, hasta que fue sustituido por el español Víctor Muñoz cuando el equipo volcó todas sus armas en busca del empate.

Pese al resultado adverso, fue una buena jornada de Ronald Araujo en la cancha

Ronald Araujo completó una labor sólida y destacada según las métricas internacionales de Sofascore, que lo calificó con una nota de 7,0 tras registrar 11 acciones defensivas trascendentes y 43 toques de balón, incluyendo cuatro intervenciones dentro del área contraria.

Consumado el traspié de Liverpool ante Arsenal, el futbolista de la selección uruguaya se expresó en sus redes sociales sobre la media tarde uruguaya (ya noche en Inglaterra) para transmitir templanza al pueblo red.

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Con un mensaje publicado en inglés, Araujo reflexionó: "Una derrota dura, pero nada cambia nuestro plan. Seguimos trabajando, seguimos creyendo y seguimos avanzando. Lo mejor está por venir".

De esta manera, el defensa remarcó la convicción de su equipo para revertir el golpe, mantener la disciplina de trabajo y enfocarse de inmediato en los próximos desafíos de la temporada.

Aquí se puede ver su posteo:

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