Ronald Araujo dio la cara y se expresó tras el tropiezo de Liverpool ante el puntero Arsenal y fue uno de los mejores de su equipo

Liverpool sufrió un golpe doloroso este domingo en Anfield Road al caer 1-0 frente a Arsenal, líder indiscutido de la Premier League. El resultado cortó una racha de 13 partidos sin victorias visitantes de los Gunners en ese reducto, consolidando su dominio en la tabla y dejando al elenco red con un sabor amargo tras un trámite de alta exigencia táctica. Ronald Araujo fue otra vez de los mejores de su equipo en el lateral derecho y se expresó en sus redes.

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El uruguayo fue titular y disputó 80 minutos desempeñándose como lateral derecho, hasta que fue sustituido por el español Víctor Muñoz cuando el equipo volcó todas sus armas en busca del empate.

Pese al resultado adverso, fue una buena jornada de Ronald Araujo en la cancha Ronald Araujo completó una labor sólida y destacada según las métricas internacionales de Sofascore, que lo calificó con una nota de 7,0 tras registrar 11 acciones defensivas trascendentes y 43 toques de balón, incluyendo cuatro intervenciones dentro del área contraria.

Consumado el traspié de Liverpool ante Arsenal, el futbolista de la selección uruguaya se expresó en sus redes sociales sobre la media tarde uruguaya (ya noche en Inglaterra) para transmitir templanza al pueblo red.