Juan Manuel Ramos en Quedó Picando, sobre el gran momento de Deportivo Maldonado: "No es casualidad que nos mantengamos arriba"

El lateral izquierdo Juan Manuel Ramos analizó el gran momento de Deportivo Maldonado en la recta final de la Liga AUF Uruguaya en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador, en la que también valoró el rigor táctico del DT Gabriel Di Noia y explicó las claves de un plantel que pelea palmo a palmo con Peñarol por la Tabla Anual.

El fútbol uruguayo transita sus semanas de máxima tensión y el rendimiento del Depor se ha transformado en uno de los temas centrales de análisis de la temporada, algo que Ramos atribuye a un proyecto institucional sólido y a una planificación rigurosa.

"Creo que se inicia por un club que está bien gestionado, con gente que está muy formada y que maneja muy bien la institución", señaló el futbolista. "La conformación del plantel fue muy buena a principio de año . El trabajo de scouting del club, sumado a la labor del cuerpo técnico con el compromiso de los jugadores, hace que no sea casualidad que nos mantengamos tantas fechas arriba . Si el campeonato empezase de cero de nuevo, estaríamos ahí arriba otra vez".

Uno de los pilares del éxito deportivo de Deportivo Maldonado ha sido la conducción técnica de Gabriel Di Noia , un entrenador que llegó al cargo sin el cartel de los grandes nombres del medio local, pero que rápidamente se ganó el reconocimiento del ambiente hasta transformarse en la revelación del torneo.

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Ramos describió al estratega como un obsesivo del trabajo táctico, destacando el seguimiento personalizado que realiza con cada integrante del plantel mediante análisis de video y devoluciones constantes tras los encuentros oficiales.

"Gabriel es una persona que respira fútbol, está todo el tiempo mirando y es técnico las 24 horas. Tiene una idea de juego bastante clara con un 4-3-1-2 y mucha movilidad en los tres de arriba. Además del video grupal, te mandan recortes de jugadas puntuales después de los partidos para corregir detalles de manera individual. Eso te da herramientas y hace que tengas el manual aprendido", explicó el lateral.

Asimismo, el defensor remarcó la versatilidad táctica que exhibe el equipo dentro del campo, desmarcando a Deportivo Maldonado de la etiqueta de ser un conjunto que únicamente intenta proponer un juego vistoso.

"Podemos por momentos jugar lindo, pero en otros sabemos defendernos bien y salir de contraataque. No precisamos de treinta toques para llegar al arco rival; a veces, con dos pases, ponemos a los delanteros mano a mano. Somos un equipo completo", indicó.

La gestión de la presión y los objetivos de Deportivo Maldonado

Facundo Tealde y Juan Manuel Ramos Foto: Enzo Santos/Focouy

En la columna vertebral del equipo también juegan un papel fundamental los referentes del vestuario. Entre ellos destaca la figura del capitán Facundo Tealde, cuya templanza dentro y fuera de la cancha ha sido clave para sostener el rendimiento colectivo en los momentos de mayor exposición mediática.

En el plano personal, el lateral izquierdo reconoció que este presente lo encuentra en un momento de plena madurez futbolística, tras superar etapas de menor continuidad en Boston River y un paso por Plaza Colonia en 2025 marcado por el descenso.

"Estoy muy contento porque busqué este momento. En lo personal me siento excelente, en plenitud física y siempre aprendiendo. Este año he crecido un montón y tengo la tranquilidad y la confianza plena para lo que queda del campeonato, con las chances intactas", sostuvo.

Con la mira puesta en el cierre del Torneo Clausura y el inminente compromiso frente a Nacional por la Copa AUF Uruguay del próximo lunes, el plantel fernandino mantiene la concentración intacta. Lejos de priorizar un certamen por sobre otro, Ramos aseguró que el grupo afrontará el tramo final con la máxima exigencia competitiva.

"Nosotros nos planteamos el objetivo de ganar la Copa AUF Uruguay y hoy en día estamos con la cabeza también en salir campeones uruguayos. Vamos por los dos campeonatos", sentenció el jugador.