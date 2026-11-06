¿Llueve en la visita del papa León XIV a Uruguay? Cómo estará el tiempo el fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó cómo estará el fin de semana que va desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, mismos días en que el papa León XIV visitará distintas localidades Uruguay .

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El sumo pontífice llega esta tarde a Montevideo y su agenda incluya actividades, algunas de ellas al aire libre , también en los departamentos de Paysandú y Florida . En la víspera de la visita papal, el Inumet anunció las temperaturas y dónde lloverá.

El organismo pronosticó "un fin de semana que comienza con lluvias y tormentas" , con condiciones que mejoran hacia el sábado "aunque se espera un descenso en la temperaturas" que veníamos teniendo.

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"El viernes –día que llega León XIV– tenemos una jornada de fresca a templada , con aumento de la nubosidad ", según Inumet. "Hacia la tarde noche el ingreso del sistema frontal por el suroeste , favorecerá la formación de precipitaciones y tormentas , que se desplazaran progresivamente hacia el resto del país", añade.

Ese día el papa realizará distintas actividades en Montevideo. Allí estará nublado con temperaturas que serán de ente 23 °C y 11 °C.

Cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre, según Inumet Foto: redes sociales de Inumet

Viernes 6 de noviembre: llegada y actividades en Montevideo

16:30: llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y bienvenida oficial.

17:30: ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia.

17:45: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

18:15: reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en el edificio José Artigas.

19:00: visita al Cabildo de Montevideo.

19:15: visita pastoral a la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Después de las actividades oficiales, el papa se trasladará a la Nunciatura Apostólica, ubicada sobre bulevar Artigas, donde se alojará durante su estadía en la capital.

"El sábado comenzará con lluvias y algunas tormentas aisladas. Las condiciones mejoraran primero en el sur del río Negro durante la tarde y luego al norte del país hacia la noche", según el Inumet.

"Después del pasaje del sistema frontal se producirá un marcado descenso de las temperaturas, acompañado de vientos moderados del sector sur. Esto generará bajas sensaciones térmicas durante la tarde y la noche, especialmente en la región costera", añadió el organismo.

Ese día el papa estará por la mañana en Paysandú y por la tarde en Montevideo. En el norte del país sí habrá lluvias y una temperatura que rondará entre 21 °C y 8 °C. En la capital del país, en cambio, estará nublado y las temperaturas serán de entre 16 °C y 8 °C.

Cómo estará el tiempo el sábado 7 de noviembre, según Inumet Foto: redes sociales de Inumet

Sábado 7 de noviembre: misa en Paysandú y vigilia en el Centenario

8:25: salida en avión desde Carrasco hacia Paysandú.

9:10: llegada prevista al aeropuerto de Paysandú.

10:00: misa en el Parque París Londres de Paysandú.

17:00: encuentro con la comunidad de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Montevideo.

18:00: encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay.

19:00: vigilia de oración en el Estadio Centenario, con participación del pontífice.

La misa de Paysandú será uno de los encuentros centrales del viaje y se espera la llegada de fieles de distintos departamentos, así como de visitantes argentinos que cruzarán desde Entre Ríos.

"El domingo comenzará con una madrugada fría y durante la tarde las temperaturas serán ligeramente templadas, con cielo algo nuboso", afirmó el Inumet. Esa mañana el papa visitará Florida y sobre la tarde partirá hacia Argentina, donde continuará su gira. En este departamento no se pronostican lluvias, y las temperaturas irán desde los 18 °C a 8 °C.

Cómo estará el tiempo el domingo 8 de noviembre, según Inumet Foto: redes sociales de Inumet

Domingo 8 de noviembre: Florida y despedida

10:30: misa multitudinaria en Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Durante la jornada: visita a Juanicó, en Canelones.

15:30: partida oficial prevista desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Buenos Aires.

La celebración en Florida es considerada uno de los actos religiosos principales de la visita, por el significado de la Virgen de los Treinta y Tres para la Iglesia católica uruguaya.