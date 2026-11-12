Por dónde ver Uruguay vs España en beach handball de mujeres por la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar

La selección uruguaya de beach handball de mujeres se enfrentará este viernes contra su similar de España en la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputan en Dakar.

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Las celestes derrotaron este jueves 2-1 a Francia en semifinales luego de ganarle 2-0 el miércoles a México en cuartos de final y de superar el grupo con tres victorias: 2-0 a Kenia, 2-1 a Senegal y 2-1 a Francia .

España, una potencia mundial en varias disciplinas colectivas (fútbol, básquetbol, handball sala, waterpolo, fútbol sala, hockey sobre patines y con un hockey sobre césped en crecimiento, sobre todo en varones), le ganó en el grupo 2-1 a China, 2-0 a México y 2-0 a Croacia. En cuartos de final despachó a Kenia por 2-0 y en semifinales 2-1 al local Senegal .

El partido de definición de la medalla de oro comenzará a la hora 8.30 de Uruguay (hay tres horas más en Dakar, la capital de Senegal).

Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: la selección de beach handball hizo historia y clasificó a la final tras vencer a Francia

Uruguay participará con 16 deportistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: Luciana De Armas y Federico Castell abanderados

El plantel de Uruguay

Lo integran Valentina Champret, Serena Epherre, Clara Fajardo, Josefina Odera, Melina Pérez, Julia Rotundo, lJoaquina Testorelli, Julietta Villar, Florencia Benítez e Ivana Viñas.

El entrenador es Francisco Gallo y el ayudante Sebastián Sagasti.

Villar está tercera en la tabla de máximas goleadoras con 63 puntos por detrás de la francesa Eloise Laborde con 68 y la española Marta Bouzo con 64.

La selección sub 17 jugó el primer Campeonato Sur y Centroamericano de la categoría en Iquique, en diciembre 2024, y fue medalla de plata clasificando al Mundial de Túnez.

En el Mundial de Túnez logró el quinto puesto y esa actuación lo clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Por dónde ver Uruguay vs España en beach handball

El partido se verá en streaming por la transmisión oficial de Dakar 2026 que será retransmitida por la web del Comité Olímpico Uruguayo.

Cómo se juega un partido de beach handball

Se juega con tres jugadoras de campo y una golera en dos sets de 10 minutos cada uno. En caso de que cada equipo gane un set, el partido se define por shot goal donde la golera y una jugadora de campo enfrentan a la arquera rival.

La mayoría de los goles valen doble: fly, giro en 360 grados, el gol del golero, el gol de penal (en sala se llama 7 metros, en playa 6 metros) y el gol de un jugador denominado especialista que juega con un color diferente, a semejanza del líbero en el vóleibol.

Las medallas de Uruguay en su historial de Juegos Olímpicos de la Juventud

Uruguay ganó una sola medalla oficial en estos eventos que se disputan desde Singapur 2010. Fue en esa primera edición que Marcelo Chirico ganó medalla de oro en saltos ecuestres.

Además, Uruguay tiene dos medallas más pero que no son oficiales.

Una, que fue plata, la ganó Francisco Calvelo en salto ecuestres en un equipo continental conformado por Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil.

La otra, de bronce, la ganó Martín Castañares en el relevo mixto 8x100 m de atletismo un un equipo internacional conformado por atletas de Australia, República Checa, España, Etiopía, Maldivas, Comoras y Baréin.

Ambas se ganaron en Nanjing 2014.

Uruguay tiene cuatro medallas en deportes colectivos en Juegos Olímpicos de mayores: oro en fútbol en París 1924 y Ámsterdam 1928 (reconocidas por FIFA como títulos mundiales), y bronce en Helsinki 1952 y Melbourne 1956 en básquetbol.