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Uruguay participará con 16 deportistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: Luciana De Armas y Federico Castell abanderados

Uruguay vuelve a participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar

20 de octubre de 2026 14:15 hs
Luciana De Armas y Federico Castell

Luciana De Armas y Federico Castell

Foto: @couruguayo

Con una delegación de 16 deportistas, Uruguay dirá presente en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en Dakar, capital de Senegal, del 31 de octubre hasta el 13 de noviembre.

Estos Juegos debían realizarse en 2022 pero a causa de la pandemia de covid fueron pospuestos para esta fecha. Desde Buenos Aires 2018 que no se realizan estos Juegos.

La ceremonia de despedida de los uruguayos, se realizó el lunes por la noche con la presencia de autoridades del deporte uruguayo.

En tal sentido se hicieron presentes Gabriela Freire y Jorge Rodríguez de la Secretaría Nacional del Deporte y Jorge Rosales con Washington Beltrán por el Comité Olímpico Uruguayo, además de su presidente, Fernando Ucha, quien por razones de salud no estuvo en todo el encuentro.

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En la misma fueron designados como abanderados los nadadores Luciana De Armas y Federico Castell, quienes serán los únicos representantes de Uruguay que estarán en Dakar al momento de inaugurase el evento.

Uruguay competirá en cinco deportes: atletismo, beach handball, natación, taekwondo y triatlón.

De Armas viene de ganar la medalla de oro en el torneo juvenil de Mococa logrando el récord nacional.

Antonella Bonomi logró el sábado medalla de bronce y récord nacional en el Sudamericano U23 de Santa Fe, en 3.000 obstáculos.

La selección de beach handball fue quinta en el Mundial sub 17 de Túnez en 2025 y Josefina Henaise fue elegida como la mejor jugadora en su puesto.

En marzo de este año, Elías Medina fue medalla de bronce en la categoría youth del Sudamericano de triatlón que se realizó en Formosa.

Washington Beltrán, Gabriela Freire, Luciana De Armas, Federico Castell, Jorge Rosales y Jorge Rodríguez

Washington Beltrán, Gabriela Freire, Luciana De Armas, Federico Castell, Jorge Rosales y Jorge Rodríguez

Deportista Deporte
Antonella Bonomi Atletismo
Felipe Malgor Atletismo
Valentina Champret Beach handball
Serena Epherre Beach handball
Clara Fajardo Beach handball
Josefina Odera Beach handball
Melina Pérez Beach handball
Julia Rotundo Beach handball
Joaquina Testorelli Beach handball
Julietta Villar Beach handball
Florencia Benítez Beach handball
Ivana Viñas Beach handball
Luciana De Armas Natación
Federico Castell Natación
Rodrigo Varietti Taekwondo
Elías Medina Triatlón

Dakar 2026 serán los primeros Juegos paritarios de la historia en razón de género ya que el 50% de los participantes serán varones y el 50% restante mujeres.

Tres medallas ganadas por Uruguay a lo largo de su historia

En Singapur 2010, la primera edición del evento para menores de 18 años, Marcelo Chirico conquistó la medalla de oro en salto ecuestre individual, en un logro impresionante para el deporte uruguayo.

En Nanjing 2014, Francisco Calvelo fue plata en salto ecuestre por equipos continentales, y Martín Castañares, bronce en relevo mixto internacional 8x100 m de atletismo, ambos integrando equipos multinacionales, no equipos exclusivamente uruguayos.

La natación, el deporte de mayor presencia

La natación uruguaya dirá presente por cuarta vez en los Juegos marcando presencia en todas las ediciones.

El atletismo, que faltó en Singapur 2010, lo sigue con tres participaciones.

El beach handball iguala al hockey sobre césped con dos presencias en materia de disciplinas colectivas.

Entre las cuatro ediciones, Uruguay completará una participación histórica de 41 varones y 26 mujeres para un total de 67 en 12 deportes diferentes.

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