Reconocimiento entre campeones: Alan Matturro y su emotivo encuentro con Luka Modric

En la antesala de un duelo trascendental por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League, Alan Matturro vivió un momento inolvidable en suelo italiano. El defensor uruguayo, campeón del mundo sub 20 en Argentina 2023, aprovechó la estancia de su equipo, Shakhtar Donetsk de Ucrania en Milán antes de enfrentar este miércoles desde la hora 16 a Inter en el emblemático San Siro, para retratarse junto a una leyenda viviente del fútbol mundial: el croata Luka Modric.

A pesar de la conocida rivalidad que rodea la ciudad lombarda entre Inter y Milan -club donde milita actualmente el icónico mediocampista croata-, el respeto por la grandeza prevaleció por encima de cualquier camiseta.

Alan Matturro no dudó en inmortalizar la fotografía junto a Luka Modric y compartirla a través de su cuenta oficial de Instagram, acompañándola de una palabra tan simple como contundente.

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Escrito en mayúsculas sostenidas, el uruguayo acompañó la imagen con la leyenda "FÚTBOL", coronando la letra O con el emoji de una galera, en una clara alusión a la magia, elegancia y maestría que representa el Balón de Oro 2018 dentro del deporte rey.

Una demostración de admiración sincera de una joven promesa del fútbol uruguayo hacia uno de los volantes más laureados de la historia contemporánea, quien hasta el año pasado fuera compañero de Federico Valverde en Real Madrid.