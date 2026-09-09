La buena noticia que anunció Alan Matturro al superar una lesión por la que se operó hace cuatro meses y en la previa de jugar la Champions League

El zaguero uruguayo Alan Matturro anunció que está recuperado de la lesión del hombro que sufrió la temporada pasada y de la que se había operado hace cuatro meses, según indicó en sus redes sociales y en la previa de su debut en la Liga de Campeones de Europa.

El defensa firmó recientemente contrato con Shakhtar Donetsk de Ucrania, equipo que debuta en la Champions League este jueves a las 13:45 ante PSV de Holanda y que jugará de local en Stamford Bridge, el estadio de Chelsea de Inglaterra, debido al conflicto bélico ruso-ucraniano.

En una extensa nota acompañada de fotos de su proceso tras la operación, Matturro contó el problema que tenía y que lo aquejaba.

Alan Matturro anunció que se recuperó de su lesión del hombro

“Durante gran parte de la temporada pasada jugué con una fractura en el hombro . Esto lo sabían muy pocas personas y no era lo más recomendable según los médicos, pero mis ganas de ayudar al equipo Levante eran mucho más fuertes que el dolor”, dijo, mencionado al equipo español en el que jugó la pasada temporada cedido por Genoa de Italia.

"Muy feliz": Alan Matturro fue presentado en Shakhtar Donetsk, su nuevo club, con el que firmó un importante contrato

El nuevo club en el que jugará Alan Matturro: el uruguayo cambia de liga y jugará la Champions de local en el estadio de Chelsea

“El dolor era muy fuerte y había perdido prácticamente toda la fuerza del hombro. Aun así, nunca falté a un entrenamiento y me mantuve siempre a disposición del entrenador”, comentó.

La roja a Alan Matturro del juez Alejandro Muñiz Ruiz Foto: EFE

Al finalizar la actividad, tomó la decisión de pasar por el quirófano. “Cuando terminó la temporada, decidí operarme para, de una vez por todas, superar esta lesión”.

“Hoy, cuatro meses después de aquella operación, puedo decir que mi hombro está totalmente recuperado. Fueron cuatro meses de mucho trabajo en silencio, dolor, molestias y visitas a especialistas para poder volver de la mejor manera posible”, repasó.

“A las puertas de jugar la Champions League”

Matturro también contó cómo se dio su llegada a Shakhtar Donetsk. “En medio de todo este tiempo, además de trabajar incansablemente para recuperarme lo antes posible, tuve la posibilidad de firmar por el Shakhtar donde me recibieron de la mejor manera y me ayudaron muchísimo para poder afrontar la recta final de la recuperación de la forma más profesional posible”.

“Ningún jugador que atraviesa una lesión la pasa bien. Yo tampoco. Pero cada uno elige cómo afrontar las cosas en esta vida y, como siempre, yo decidí hacerlo con una sonrisa cada día”, señaló.

Alan Matturro fue presentado en Shakhtar Donetsk

“Estoy seguro de que esa actitud me llevó hasta donde estoy hoy. Después de tanto sudor, esfuerzo y trabajo, la vida me pone en una situación maravillosa: a las puertas de jugar la Champions League con uno de los equipos más grandes de Europa y dejando atrás todo tipo de molestias y dolores en mi hombro”, agregó Matturro.

El campeón del mundo sub 20 con Uruguay agradeció a los los profesionales que fueron parte de su proceso de recuperación. “Y, especialmente, a mi gente cercana, que estuvo conmigo en el día a día”.

“No importa los inconvenientes que uno tenga, lo importante es afrontarlos siempre con una sonrisa”, señaló Matturro.