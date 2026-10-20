Presencia, pase y peligro: la actuación determinante de Darwin Núñez en Arabia Saudita para el regreso al triunfo y trepara en la tabla

El delantero de la selección uruguaya Darwin Núñez volvió a ser una pieza fundamental en el esquema ofensivo de Al-Diriyah, que este martes reencontró la senda del triunfo tras vencer por 1-0 a Al-Riyhad en el marco de la décima fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

Aunque el gol del triunfo llevó la firma del español Óscar Rodríguez a los 13 minutos , el trabajo del goleador durante los 80 minutos que estuvo en cancha resultó determinante para desgastar a la defensa rival y asegurar tres puntos vitales en condición de local.

Vale recordar que el futbolista venía de un bajón en su nivel y de marrar un penal para lo que iba a ser la victoria de su equipo durante el pasado sábado.

Darwin Núñez no pudo reencontrarse con la red, pero su impacto en el trámite del partido fue indiscutible.

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Activo, combativo y participativo en la elaboración, el goleador uruguayo registró un destacado 88% de precisión en sus pases, demostrando que no solo aporta potencia en el área, sino también claridad para asociarse con sus compañeros en metros finales.

Además, pisó con frecuencia la zona de castigo rival con cuatro toques de peligro y generó dos remates francos al arco que exigieron al máximo al arquero Milan Borjan, quien evitó lo que hubiera sido el grito de gol del atacante celeste.

Con este resultado, Al-Diriyah no solo recupera la sonrisa ante su público, sino que da un salto valioso en la tabla de posiciones para seguir bien de cerca los puestos de copa internacional.

La entrega y versatilidad de Darwin Núñez confirman su rol de referente en el ataque: un delantero incansable que, aun cuando no convierte, transforma cada avance de su equipo en una amenaza constante.