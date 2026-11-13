El Loco Abreu habló del clásico entre la selección uruguaya y Argentina, valoró la llegada de Diego Forlán y defendió las cuatro estrellas: "No quiero que nos empaten"

Sebastián Loco Abreu , actual entrenador de los Xolos de Tijuana de México , habló sobre el clásico que Argentina y la selección uruguaya jugarán este viernes en La Bombonera, valoró la llegada de Diego Forlán a la celeste y defendió las cuatro estrellas que tiene el país.

En una entrevista con TyC Sports realizada desde México, Abreu afirmó que siempre "es especial" un partido contra Argentina . "Todos sabemos todo lo que implica, por más que sea fecha FIFA o amistoso, el prestigio de esos jugadores y esas camisetas siempre están en juego ", expresó el exjugador celeste.

Tras ello, valoró que hoy parte de su "banda", con la que compartió el Mundial de Sudáfrica 2010 y la obtención de la Copa América 2011, esté al frente de la selección desde la llegada de Forlán como DT interino.

"Tenemos el privilegio de tener a Dieguito , el 'Ruso' ( Diego Pérez ), el 'Flaco' (Álvaro) Fernández , el 'Tata' (Álvaro) González . Un lindo grupo, linda banda con estos desafíos de comandar la selección sub 20 y estos partidos de preparación ", expresó.

Por otra parte, Abreu defendió ante los periodistas argentinos los cuatro mundiales que tiene Uruguay, y explicó que en el país mucha gente quería que España ganara la final del Mundial 2026 porque no querían que Argentina los empate en estrellas. "Esto es como cuando los de River no quieren que Boca siga ganando porque llegan a cierta cantidad de títulos", comenzó explicando.

"Nosotros queremos mantenernos con cuatro y que no nos empaten. Seguramente no lo van a pasar porque no les interesa y es de Uruguay pero está el video de (Gianni) Infantino mostrando el video del Museo de FIFA y aparece: Mundial del 24, 28, 30 y 50... A lo que voy es la rivalidad del deporte de que no querés que te alcance, no es personal ni de vida o muerte. Cuando termina el partido descorchamos el fernet, disfrutamos un asado, escuchamos murga y cumbia", expresó el exfutbolista.

"Yo no quiero que nos empaten. Yo no hincho por nadie: hincho por Uruguay y porque no nos empaten", continuó el Loco, que espera que Brasil "no gane más" porque "capaz jamás lo vamos a empatar" y que España "se estanque ahí". "Uruguay que siga con cuatro, son lejísimas y ni las vimos pero ahí están, nos nuestras y hay que cuidarlas porque está complicada la quinta", concluyó entre risas.