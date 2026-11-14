Gobierno investiga caso de residuos de garrapaticida en subproductos bovinos exportados a China

Tras un nuevo caso de detección de residuos de garrapaticida en exportaciones desde Uruguay , esta vez en suproductos bovinos enviados a China , el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que inició una investigación para determinar el origen del incidente, identificar los establecimientos ganaderos y animales involucrados y adoptar las medidas correctivas y preventivas que correspondan .

Según se explicó, el jueves 12 de noviembre la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) notificó la detección de residuos del medicamento veterinario fluazurón en un lote de subproductos bovinos (huesos) de origen uruguayo.

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Hace algunos meses, tras uno de los casos, el MGAP anunció la implementación de cinco medidas (entre ellas el fortalecimiento del régimen de sanciones) que tienen por objetivo evitar que vuelva a suceder un problema considerado grave: la detección de residuos de un garrapaticida en carne vacuna que Uruguay exporta a China, uno de los mercados más relevantes para los embarques de ese producto.

Especial preocupación en el MGAP

Según supo El Observador, esta nueva adversidad genera una especial preocupación dado que se siguen añadiendo casos y se teme que en algún momento pueda surgir un obstáculo de magnitud importante para seguir abasteciendo a uno de los tres principales mercados que el país tiene para colocar la producción de su agroindustria ganadera.

La mercadería observada, señaló el MGAP en un comunicado (verlo completo más adelante) fue producida y exportada por el establecimiento frigorífico Frigoyi (Bilacor SA).

Al tratarse de la primera detección de este compuesto en productos exportados por dicho establecimiento, las autoridades sanitarias chinas no dispusieron la suspensión de su habilitación, por lo que se mantiene el flujo comercial con ese mercado.

El fluazurón

El fluazurón es un medicamento veterinario registrado y autorizado en Uruguay por la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), a través de la División Laboratorios Veterinarios, para el tratamiento de la garrapata del ganado bovino, Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

Su utilización constituye una herramienta importante para el control de este parásito.

Sin embargo, como ocurre con todos los medicamentos veterinarios destinados a animales productores de alimentos, resulta fundamental respetar las condiciones de uso y los tiempos de espera establecidos antes de enviar los animales a faena.

En este sentido, el MGAP recuerda a los productores ganaderos la importancia de registrar correctamente los tratamientos en la Planilla de Control Sanitario, identificar los animales tratados y verificar el cumplimiento íntegro de los tiempos de espera correspondientes.

Contactos con China

El MGAP se encuentra en contacto con las autoridades sanitarias de la República Popular China, en el marco de los protocolos bilaterales vigentes, y continuará desarrollando las investigaciones y actuaciones correspondientes.

Desde la Secretaría de Estado comandada por Alfredo Fratti se remarcó que "la inocuidad de los alimentos comienza en el establecimiento ganadero" y que "el uso responsable de los medicamentos veterinarios y el cumplimiento de los tiempos de espera son compromisos indispensables para proteger la confianza en la producción nacional y mantener el prestigio sanitario del Uruguay".