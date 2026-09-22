Encontraron cuerpo de un hombre con un disparo en la cara en barrio Cotravi: Policía investiga el caso como homicidio

La Policía está investigando como homicidio el hallazgo del cuerpo de un hombre en un descampado del barrio Cotravi. La víctima tenía un disparo en la cara , confirmaron las autoridades.

Según informó Telemundo de Canal 12, fue el sobrino de la víctima quien encontró el cuerpo en primera instancia . También en las últimas horas, pero en Toledo , un hombre de 31 años fue asesinado a disparos cuando ingresaba a su casa por la noche del pasado lunes.

En este último caso, la víctima tenía antecedentes penales por delitos de tráfico interno de armas, tenencia de estupefacientes, tráfico interno de armas y municiones.

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Investigan la muerte de un niño en Rivera tras recibir un disparo en el pecho con un rifle de aire comprimido

Las primeras investigaciones indican que el hombre estaba llegando a su casa, en las inmediaciones de las calles Hugo Méndez y Palmitas, cuando fue atacado al arribar con su auto . Luego fue trasladado por particulares a un centro de salud de la zona y posteriormente derivado al Hospital Pasteur con múltiples heridas de arma de fuego.

En las primeras horas de este martes los médicos confirmaron la muerte. En la escena del crimen participó Policía Científica, mientras que la Fiscalía pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad y la toma de declaraciones.

Por otra parte, en Rivera las autoridades investigan la muerte de un niño por un disparo en el pecho con un rifle de aire comprimido. El hecho ocurrió en Camino Rincón de Moraes y hasta allí concurrieron las autoridades, que luego trasladaron al menor de edad al Sanatorio Casmer de la ciudad de Tranqueras. El niño recibió el disparo de la citada arma, de acuerdo a declaraciones recabadas por las autoridades.

La fiscal del caso dispuso, entre otras cuestiones, la concurrencia de la Policía Científica al lugar y que se le tome declaraciones a la madre del menor. También se coordinó con el médico forense y se incautó el arma en cuestión. Las autoridades investigarán si el arma fue alterada.