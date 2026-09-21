Condenaron al hombre que mató a golpes al gato de su vecina: quedó en libertad a prueba y deberá pagar una multa

Un hombre de 41 años fue condenado a 14 meses de prisión , que cumplirá íntegramente en régimen de libertad a prueba, por haber retirado de la casa de una vecina a su gato y posteriormente matarlo a golpes con un palo en un complejo de viviendas de Santa Lucía, Canelones.

El episodio ocurrió el pasado 15 de junio . Según informó la Fiscalía General de la Nación, no era la primera vez que vecinos del complejo recibían amenazas del hombre vinculadas a sus mascotas. Además, varios habían manifestado que anteriormente les habían desaparecido otros gatos.

En esta oportunidad, el hombre retiró al gato de la vivienda de una vecina, lo llevó hasta su propia casa y allí lo golpeó hasta provocarle la muerte.

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La Fiscalía Departamental de Canelones de 1º Turno , a cargo de la fiscal Irena Penza, alcanzó un acuerdo en proceso abreviado que derivó en la condena.

Por qué fue condenado si el maltrato animal no es delito en Uruguay

El maltrato animal no está tipificado como delito en Uruguay y puede ser castigado únicamente mediante sanciones administrativas en el marco de la Ley de Bienestar Animal.

Sin embargo, Fiscalía consiguió que el hombre fuera imputado por hurto especialmente agravado, daño y violencia privada.

El hurto fue considerado especialmente agravado porque el animal fue sustraído desde el interior de la vivienda de su dueña.

En cuanto al delito de daño, Fiscalía consideró que el hombre provocó la muerte del gato mediante “actos de extrema violencia”, “tortura y hasta sadismo”.

La violencia privada, en tanto, fue fundamentada en que mediante la agresión contra el gato “también se está ejerciendo violencia sobre la titular del animal” y sobre otros integrantes del complejo habitacional.

Qué había dicho el Tribunal sobre el caso

Fiscalía había solicitado inicialmente la prisión preventiva del imputado, pero la Justicia dispuso arresto domiciliario durante 90 días. La decisión fue apelada.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno mantuvo el arresto domiciliario y señaló que “la naturaleza del hecho –por cierto, deplorable en cuanto al menosprecio de la vida animal- tampoco es suficiente para disponer la máxima cautela cuando, desde la proporcionalidad, advienen otros espacios idóneos para neutralizar el peligro invocado”.

El Tribunal también destacó “la argumentación de la Fiscalía destacando que el imputado con su accionar demostró una conducta altamente peligrosa por los índices extremos de violencia con los cuales impactó sobre otro ser vivo (un gato)”.

La condena por matar al gato

Finalmente, el 15 de setiembre, el Juzgado Letrado en lo Penal de Canelones de 4º Turno condenó al hombre como autor de un delito de hurto especialmente agravado, en reiteración real con un delito de daño y un delito de violencia privada especialmente agravada.

La pena establecida fue de 14 meses de prisión y una multa de 20 Unidades Reajustables (UR), unos $ 38.468.

La prisión se cumplirá íntegramente bajo el régimen de libertad a prueba. Durante los primeros tres meses deberá permanecer en arresto domiciliario total.

En los 11 meses restantes tendrá que fijar domicilio, someterse a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, presentarse semanalmente en una seccional policial y realizar trabajos comunitarios durante cuatro meses. Además, deberá acreditar que inició tratamiento psicológico por consumo de alcohol.