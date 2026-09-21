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5 de Oro: quedaron vacantes los principales pozos y este miércoles se sortean $95 millones

En el sorteo del 5 de Oro del domingo 20 de setiembre salieron los números 5, 19, 26, 41 y 46, mientras que la bolilla extra fue la 11

21 de septiembre de 2026 14:38 hs
SORTEO 5 DE ORO

El 5 de Oro con Revancha tendrá este miércoles 23 de setiembre pozos acumulados por unos $95 millones, equivalentes a más de US$ 2,3 millones, luego de que los principales premios quedaran vacantes en el sorteo del domingo.

En el sorteo del 5 de Oro del domingo 20 de setiembre salieron los números 5, 19, 26, 41 y 46, mientras que la bolilla extra fue la 11. Ningún apostador acertó las cinco bolillas, por lo que el Pozo de Oro quedó vacante.

El Pozo de Plata, que repartía $1.107.287, tuvo tres ganadores.

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Los números de la Revancha y el pozo millonario del miércoles

En la Revancha fueron sorteados los números 3, 21, 26, 34 y 43. Tampoco hubo un ganador con los cinco aciertos, por lo que el Pozo Revancha quedó vacante y se acumulará para el próximo sorteo.

De esta forma, el miércoles 23 de setiembre el 5 de Oro con Revancha pondrá en juego aproximadamente $95 millones, más de US$ 2,3 millones.

¿Cómo apostar al 5 de Oro?

Las apuestas para el próximo sorteo pueden realizarse en los locales habituales, por teléfono a través del 0905 0012, mediante SMS al 5577 o por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.

Habitualmente, los sorteos del 5 de Oro se realizan los miércoles y domingos desde las 22:00.

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