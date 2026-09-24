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Cancilleres de Uruguay y Argentina volvieron a reunirse en el marco de la ONU

Mario Lubetkin y Pablo Quirno volvieron a reunirse y destacaron el estado de los vínculos entre ambos países, con énfasis en el comercio, la integración regional y la cooperación

24 de septiembre de 2026 20:36 hs
Lubetkin y Quirno_ONU
Foto: Pablo Quirno vía X

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y su par argentino, Pablo Quirno, mantuvieron este jueves una nueva reunión en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. El encuentro surge semanas después de otra reunión similar en el marco de una reunión informal de cancilleres del Mercosur.

Tras la reunión, Quirno contó que ambos repasaron el estado de la relación bilateral y destacó el compromiso de los dos gobiernos de profundizar los vínculos.

"Volvimos a encontrarnos con Mario Lubetkin, canciller uruguayo. Repasamos el excelente estado de la agenda común y reafirmamos el compromiso de continuar profundizando la cooperación estratégica, potenciar el intercambio comercial y fortalecer los mecanismos de integración regional", escribió el canciller argentino en su cuenta de X.

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Quirno también destacó los vínculos históricos entre los dos países. Según señaló, ambos gobiernos están "consolidando un vínculo histórico basado en la fraternidad de sus pueblos, la vecindad estratégica y el trabajo conjunto frente a los desafíos globales".

La reunión se produjo luego de que Uruguay y Argentina firmaran a comienzos de septiembre un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos, que flexibilizó las condiciones para las operaciones de las compañías aéreas y estableció un régimen ampliamente liberalizado para los servicios de pasajeros y carga.

El acuerdo de "Cielos Abiertos" habilitó derechos de tráfico y un esquema flexible de rutas, además de permitir que las aerolíneas determinen libremente la frecuencia y capacidad de sus servicios. También incorporó facilidades para acuerdos de cooperación entre compañías, incluidos los servicios de código compartido.

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