Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 25 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este viernes 25 de setiembre una jornada con temperaturas que alcanzarán los 29 °C en el norte del país , mientras que en algunas zonas existe probabilidad de precipitaciones y tormentas.

En Montevideo y el Área Metropolitana , Inumet pronostica una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C .

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones . Los vientos soplarán del noroeste al oeste entre 20 y 40 km/h.

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Para la tarde y la noche se espera cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla . Los vientos serán del sector oeste de entre 10 y 40 km/h y luego variables de hasta 10 km/h.

Probables lluvias y tormentas en el este

En el este del país, las temperaturas se ubicarán entre los 9 °C y los 26 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Para la tarde y la noche, Inumet prevé probables precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos rotarán del noroeste al sector sur.

Hasta 27 °C en el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 12 °C y una máxima de 27 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso y vientos del noroeste al oeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos rotarán del sector oeste al sureste.

Máxima de 29 °C en el norte

El norte será la zona más cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 12 °C y los 29 °C.

Inumet espera una mañana nubosa, con períodos de algo nuboso y vientos del norte y noroeste de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad y podrán registrarse neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del noroeste al sector este, entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.