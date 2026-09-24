Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín  14°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 25 de setiembre

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C

24 de septiembre de 2026 21:00 hs
Se espera un cielo claro y algo nuboso en Montevideo

Se espera un cielo claro y algo nuboso en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 25 de setiembre una jornada con temperaturas que alcanzarán los 29 °C en el norte del país, mientras que en algunas zonas existe probabilidad de precipitaciones y tormentas.

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán del noroeste al oeste entre 20 y 40 km/h.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 24 de setiembre

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 23 de setiembre

Para la tarde y la noche se espera cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector oeste de entre 10 y 40 km/h y luego variables de hasta 10 km/h.

Probables lluvias y tormentas en el este

En el este del país, las temperaturas se ubicarán entre los 9 °C y los 26 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Para la tarde y la noche, Inumet prevé probables precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos rotarán del noroeste al sector sur.

Hasta 27 °C en el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 12 °C y una máxima de 27 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso y vientos del noroeste al oeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos rotarán del sector oeste al sureste.

Máxima de 29 °C en el norte

El norte será la zona más cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 12 °C y los 29 °C.

Inumet espera una mañana nubosa, con períodos de algo nuboso y vientos del norte y noroeste de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad y podrán registrarse neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del noroeste al sector este, entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Las más leídas

Danubio 1-1 Peñarol: el equipo de Aguirre ganó su grupo en Copa AUF Uruguay y avanzó con ventaja a la próxima ronda; Danubio y Torque también clasificaron

Japón 3-1 Uruguay: Diego Forlán debutó como DT de la selección con derrota tras recibir dos goles en la hora

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 23 de setiembre

"Una canallada": archivaron denuncia del MSP contra Satdjian y el exsubsecretario de Salud pidió que Lustemberg se disculpe

Temas

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos