Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 25 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 25 de setiembre una jornada con temperaturas que alcanzarán los 29 °C en el norte del país, mientras que en algunas zonas existe probabilidad de precipitaciones y tormentas.
En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C.
Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán del noroeste al oeste entre 20 y 40 km/h.
Para la tarde y la noche se espera cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector oeste de entre 10 y 40 km/h y luego variables de hasta 10 km/h.
Probables lluvias y tormentas en el este
En el este del país, las temperaturas se ubicarán entre los 9 °C y los 26 °C.
La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.
Para la tarde y la noche, Inumet prevé probables precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos rotarán del noroeste al sector sur.
Hasta 27 °C en el oeste
Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 12 °C y una máxima de 27 °C.
Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso y vientos del noroeste al oeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos rotarán del sector oeste al sureste.
Máxima de 29 °C en el norte
El norte será la zona más cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 12 °C y los 29 °C.
Inumet espera una mañana nubosa, con períodos de algo nuboso y vientos del norte y noroeste de entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad y podrán registrarse neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del noroeste al sector este, entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.