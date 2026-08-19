Si Benjamín Netanyahu viniera a Uruguay, el país estaría "obligado" a actuar sobre la orden de captura internacional, dijo vicecanciller

La vicecanciller Valeria Csukasi aseguró que si Benjamín Netanyahu viniera a Uruguay , el país estaría "obligado" a "actuar" ante la orden de captura internacional que emitió la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario israelí.

Csukasi fue consultada por este hipotético escenario en una entrevista con Al Weso, donde explicó que Uruguay está obligado por sus compromisos ante la CPI a "ejercer y actuar" sobre la orden de captura internacional.

Esto, agregó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, es algo "indiscutible" . "La única opción es que te retires de la corte, pero, si no, Uruguay cumple con sus compromisos internacionales y de eso no hay duda alguna", agregó.

Uruguay “está obligado” a colaborar con el arresto de Netanyahu. La vicecanciller Valeria Csukasi en #AlWeso : si Netanyahu viniera, Uruguay “está obligado por sus compromisos ante la Corte Penal Internacional a actuar sobre esa orden de captura”. “Nunca va a venir”, vaticinó. pic.twitter.com/tRTU0P7987

La orden de captura, por otra parte, sí ha generado problemas en Europa, inclusive en cuanto a las autorizaciones que se deben otorgar al israelí para que sobrevuele determinados espacios aéreos. "Porque hasta que te pidan permiso de sobrevolar el territorio te obliga a decir que no. El respeto del derecho internacional para nosotros es ley, de nivel constitucional. No es una opción de decir lo hago o no lo hago. No. Lo tenés que hacer", explicó Csukasi.

La orden de arresto contra Netanyahu data de noviembre de 2024, tiempo después de que se desatara la invasión por parte de Israel en Gaza en respuesta a los ataques en territorio israelí por parte del grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023.

A Netanyahu la CPI lo acusa de cometer presuntos crímenes de guerra "de inanición" y de "dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil", además de "los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024", según consta en la página web de la CPI.

Para cumplir con esta orden, sin embargo, la corte depende de la voluntad de los Estados para arrestarlo, algo que no ha ocurrido, pese a que el presidente israelí ha viajado al exterior a lo largo del último tiempo.