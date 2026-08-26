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Intendente de Lavalleja dijo que Oddone "se comprometió" a trasladar preocupación por continuidad de planta de FNC en Minas

Legisladores de Lavalleja y el intendente Daniel Ximénez mantuvieron una reunión con el ministro Gabriel Oddone por el cierre de la planta de FNC en Minas

26 de agosto de 2026 15:47 hs
La reunión del intendente y los legisladores con Oddone&nbsp;

La reunión del intendente y los legisladores con Oddone 

Foto: Difusión Frente Amplio

El intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, se reunió este miércoles con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, por el cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas. El intendente expresó que fue "una muy buena reunión" y que el ministro se comprometió a "trasladar" a la empresa la preocupación del gobierno departamental de "buscar los instrumentos necesarios para que Cerveza Patricia se mantenga funcionando en la ciudad".

En particular, el intendente resaltó la voluntad "desde el primer día" del gobierno —tanto del ministro Oddone como del presidente Yamandú Orsi— de "luchar" por mantener las fuentes laborales en Lavalleja y Paysandú. Por otro lado, también remarcó la dificultad de conocer la "intención de la empresa" y agregó que "ojalá" se la pueda convencer "de que Uruguay es un país serio [y] es un país donde es bueno mantener su producción y mantener sus fuentes de trabajo".

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Desde la intendencia se comprometieron a "seguir trabajando" sin interferir: "Lo que queremos [es] no entorpecer esa negociación, porque hay trabajadores de por medio y hay decisiones de las empresas. [Es] una empresa multinacional que, nosotros, a veces, no tenemos las herramientas para marcarle qué hacer. Lo que sí queremos es buscar los instrumentos que, en este caso, se están considerando desde el gobierno nacional para cuidar la fuente laboral en el interior, por lo que implica la pérdida de trabajo fuera de la frontera de Montevideo", explicó el intendente en rueda de prensa.

A la reunión con Oddone también asistieron legisladores del departamento. Consultado específicamente sobre de qué forma intervendrá el gobierno departamental, Ximénez agregó que ahora están haciendo "la parte política" con "todo el sistema político departamental" y destacó que es una "buena señal" que estén todos juntos. Además, resaltó que gran parte del trabajo político consistirá en "hacer ver" a la empresa "por qué sería bueno que la inversión se hiciera en Lavalleja".

"Todos sabemos los costos que tiene a nivel de la producción el Uruguay. Somos un país muy chico, con una escala muy chica. Es muy difícil revertir esa situación. Tenemos que ser creativos de mostrar las fortalezas que tiene el Uruguay y la fortaleza que tiene nuestro departamento para mejorar el nivel de competitividad y hacer que lleguen más empresas. Hay [un] gran impacto cuando se pierden fuentes de trabajo y, sobre todo, la señal para nuestra población de que se cierra una empresa que es emblemática en el departamento", aseguró el intendente.

Ante la pregunta de si la Intendencia está en contacto con FNC, Ximénez afirmó que están hablando pero que tratan de que "no existan teléfonos descompuestos".

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