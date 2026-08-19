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Juan Castillo sobre cierre de FNC en Minas: "Era una negociación que se venía llevando; ahora vuelve al ámbito tripartita"

Desde el gobierno, la intención es "asegurar" la mayor cantidad de puestos de trabajo y "negociar" con los trabajadores la "reestructura"

19 de agosto de 2026 14:53 hs
Juan Castillo ministro de Trabajo en entrevista con El Observador

Juan Castillo ministro de Trabajo en entrevista con El Observador

Foto: Gastón Britos/Focouy

Este miércoles el ministro de Trabajo, Juan Castillo, se expresó sobre el anuncio de la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) de cerrar la producción de su planta en Minas para concentrar sus operaciones en Montevideo y explicó que "era una negociación que se venía llevando" y que, ahora, vuelve al "ámbito de la negociación tripartita".

"A partir de ahora, ellos vuelven al ámbito de la negociación tripartita, seguramente con contrapropuesta de parte del sindicato, de los trabajadores. La semana que viene ya está convocada el ámbito nuevamente y nosotros vamos a estar analizando con el gobierno algunas medidas alternativas que ellos nos habían planteado y que habían quedado por el camino todavía", explicó Castillo en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

Respecto a la propuesta planteada por la compañía para que los operarios afectados se reubiquen en la planta metropolitana, el jerarca indicó que la decisión final aún está condicionada al análisis sindical: "Veamos qué es lo que ocurre allí. Todavía no tenemos la respuesta hasta que no vuelva el sindicato del ámbito de negociación y haga los planteos".

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Frente a esta reestructura que contempla una inversión de 14 millones de dólares en la capital para el área de envasado en latas, Castillo remarcó la postura desde el gobierno: "La posición del gobierno es conservar las plantas, no cerrar ninguna fábrica o tener el menor daño posible. Asegurar la mayor cantidad de puestos de trabajo y discutir y negociar con los trabajadores cualquier tipo de reestructura".

Ante la afirmación de que esta decisión concentraría gran parte del trabajo en el área metropolitana, "complicando" la situación del Interior del país, Castillo afirmó que esto era así y que "eso es lo menos querido" por el gobierno. El ministro también agregó que su intención con "cada grupo inversor que está reuniéndose con el gobierno" es darle "indicaciones" de que la inversión sea en el Interior, "donde faltan más plantas industriales".

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