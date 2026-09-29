Los uruguayos que completaron los 246 kilómetros de Spartathlon 2026: Fernando Martínez, de Peñarol, fue 12° en la general y Karen Goicoechea la mejor americana

Dos reconocidos ultramaratonistas uruguayos completaron nuevamente la Spartathlon , la tradicional carrera de 246 kilómetros que se corre en Grecia y que une a Atenas con Esparta, recreando la hazaña histórica de Filípides.

El duraznense Fernando Martínez Durán , quien corre para Peñarol , se ubicó 12° en la clasificación general en la que fue la tercera vez que finaliza la mítica competencia.

Para completar la distancia empleó un tiempo de 24 horas, 25 minutos y 15 segundos .

“Feliz de haber podido finalizar mi tercera Spartathlon. Si bien el resultado no era el objetivo principal, estoy muy conforme con lo que pude hacer: 12º puesto entre 400 participantes”, destacó Martínez tras su nuevo logro.

La bandera de Uruguay a los pies de Leónidas tras correr 246 kilómetros en 35 horas: los celestes que superaron la mítica Spartathlon 2025, la prueba de resistencia más dura del planeta

El uruguayo que corrió 246,5 kilómetros e hizo un podio histórico en Spartathlon, la mítica carrera de Grecia

“Siento una enorme gratitud hacia todas aquellas personas que estuvieron pendientes, que me mandaron mensajes, que siguieron la carrera y que, de una manera u otra, estuvieron acompañándome durante estos 246 kilómetros”, agregó el ultramaratonista que agradeció a la Intendencia de Durazno y al Club Atlético Peñarol, “que hicieron posible que pudiera estar presente en uno de los eventos más importantes del mundo de la ultradistancia”.

Fernando Martínez en la Spartathlon 2026

“Llevar conmigo el nombre de mi ciudad y representar a Peñarol en esta carrera tiene un significado muy especial para mí”, destacó.

“Y especialmente quiero agradecer a la otra integrante de mi equipo: mi señora. Su tarea de asistencia durante una carrera como esta es enorme y no es menos importante que la del corredor. Sin ella, muchas cosas no serían posibles. Ahora toca descansar. Después vendrán nuevos desafíos que me permitan seguir recorriendo este camino que elegí y que tanto me gusta: correr ultradistancia”, sostuvo Martínez.

Karen Goicoechea, la mejor americana

La otra uruguaya que estuvo en la Spartathlon 2026 fue Karen Goicoechea, quien por cuarta vez completó la prueba con un tiempo de 32:48:08, su mejor marca en la competencia.

Karen Goicoechea en la Spartathlon 2026

Con ese resultado fue la mejor ultramaratonista americana en la clasificación, en la que finalizó 112°.

Además, la corredora nacida en 1978 y que es la única uruguaya con cuatro Spartathlon completadas, logró su mejor tiempo en la competencia luego de haber marcado 35:21:32 el año pasado, 35:10:31 en 2024 y 33:53:33 en 2023, la que era su mejor actuación.

Karen Goicoechea en la Spartathlon 2026

Como es tradición, la carrera finaliza a los pies de la estatua del rey Leónidas en Esparta, a donde los participantes besan su pie y reciben una corona de laureles.

Así se pudo ver en el emotivo video de Goicoechea, atleta del equipo Legión Entrena y hermana del golero de Danubio Mauro Goicoechea, quien nuevamente llevó la bandera uruguaya en Grecia.