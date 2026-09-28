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El sentido mensaje de Giorgian De Arrascaeta tras sufrir la fractura con la selección uruguaya: "No hay tormenta más grande que Su poder"

El media punta celeste y de Flamengo, escribió unas palabras ya en la madrugada de Corea del Sur y tras su lesión que le llevará algunas semanas

28 de septiembre de 2026 17:57 hs
Lee Kang-in de Corea del Sur pelea por el balón con Giorgian De Arrascaeta de la selección uruguaya

Lee Kang-in de Corea del Sur pelea por el balón con Giorgian De Arrascaeta de la selección uruguaya

FOTO: AFP

La goleada de Uruguay por 4-1 sobre Corea del Sur en Seúl por la fecha FIFA de setiembre-octubre dejó sensaciones encontradas para Giorgian De Arrascaeta. El talentoso media punta fue una de las grandes figuras de la selección uruguaya dirigida por Diego Forlán tras redondear una gran actuación con un gol y una asistencia, pero el destino le jugó una mala pasada en el complemento.

Durante el segundo tiempo, el futbolista resbaló y cayó mal sobre el césped, lo que le provocó una fractura en la muñeca. Tras la confirmación médica de que deberá ser intervenido quirúrgicamente, se ratificó una dura noticia para su club: se perderá los dos partidos de las semifinales de la Copa Libertadores con Flamengo frente a Estudiantes de La Plata.

El mensaje de Giorgian De Arrascaeta tras su fractura de muñeca

Horas después de finalizado el encuentro tras la goleada de la selección uruguaya ante Corea del Sur, ya en la madrugada coreana y tras someterse a los exámenes clínicos que constataron la gravedad del trauma, el jugador apeló a la fe para sobrellevar este difícil trance.

A través de su cuenta de Instagram, Giorgian De Arrascaeta compartió una emotiva reflexión para llevar tranquilidad a sus seguidores:

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"Cuando la fe está puesta en Dios, no hay miedo, problema ni tormenta más grande que Su poder", escribió el media punta celeste.

De este modo, entre la amargura por la baja obligada y la serenidad de su mensaje, De Arrascaeta inicia la cuenta regresiva para su operación y posterior rehabilitación en Río de Janeiro, enfocado en regresar a las canchas lo antes posible.

Aquí se puede ver su posteo:

El mensaje de Giorgian De Arrascaeta luego de lo que fue su fractura de mu&ntilde;eca con la selecci&oacute;n uruguaya ante Corea del Sur

El mensaje de Giorgian De Arrascaeta luego de lo que fue su fractura de muñeca con la selección uruguaya ante Corea del Sur

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