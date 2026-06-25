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Blancos solicitan comparecencia de Lubetkin ante la Comisión de Asuntos Internacionales por viajes a Roma

La polémica por los viajes del ministro comenzó tras que se conociera a nivel público que Lubetkin acumuló al menos 160 días en misión oficial desde que asumió al frente de la cartera y que dentro de esas misiones había un destino que se repite: Italia

25 de junio de 2026 11:03 hs
El canciller de la República, Mario Lubetkin

El canciller de la República, Mario Lubetkin

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

En un escrito enviado a la comisión, el político de la oposición señaló que la convocatoria busca que el jerarca ministerial brinde información sobre las "reiteradas misiones oficiales realizadas a la ciudad de Roma durante el presente período de gobierno".

"El ejercicio de la política exterior exige una intensa actividad internacional y nadie desconoce que viajar forma parte de las responsabilidades del canciller. Precisamente por ello entendemos que corresponde brindar información clara sobre los motivos, resultados y conveniencia de estas actuaciones", señaló Blas en un comunicado de prensa.

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"Cuando una decisión involucra recursos públicos y forma parte de la acción internacional del Estado, la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen las instituciones y contribuyen a una mejor comprensión de las políticas públicas", agregó.

Según el escrito, desde la oposición buscan conocer la "política seguida por la Cancillería en relación con dichas misiones oficiales" en territorio italiano.

En particular, quieren información sobre "la cantidad de viajes realizados, el número de noches de estadía en Roma, las razones que justificaron esas permanencias, los resultados concretados obtenidos para el país y la evaluación que realiza el ministerio acerca de la necesidad, conveniencia y eficacia de las mismas".

"La convocatoria solicitada procura contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado conocimiento por parte del Parlamento de una actividad que involucra recursos públicos y decisiones relevantes de la política exterior de la República", reitera el documento.

Los viajes de Mario Lubetkin

La polémica en los viajes del ministro de Relaciones Exteriores comenzó tras un informe de Búsqueda donde revelaron que Lubetkin acumuló al menos 160 días en misión oficial desde que asumió al frente de la cartera.

La cifra implica un promedio de 11,4 días de viaje por mes y muestra una agenda internacional intensa, marcada por visitas a decenas de países.

Dentro de ese mapa diplomático hay un destino que se repite: Italia. En poco más de un año, Lubetkin viajó siete veces a Roma, ciudad en la que residía antes de ser designado canciller y donde se desempeñaba como subdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con el semanario, los viajes a la capital italiana implicaron 48 días de viáticos, cerca del 30% de todo el tiempo que el ministro pasó en misiones oficiales durante el período analizado.

Las resoluciones revisadas muestran además que recibió US$ 80.511 en viáticos y estuvo autorizado a gastar hasta US$ 168.222 en pasajes aéreos. Si bien los documentos no permiten conocer el costo final de cada boleto, Búsqueda señala que a lo largo de la gestión se repitieron compras directas y vuelos en clase ejecutiva o primera.

Los viajes oficiales del canciller incluyeron destinos tan diversos como Argentina, Chile, Brasil, Malasia, Bélgica, Alemania, España, República Checa, Estados Unidos y China. Sin embargo, Roma aparece de forma reiterada como punto de partida o retorno dentro de varias giras europeas.

Consultado semanas atrás por el semanario, el canciller defendió la frecuencia de sus viajes. "Es lógico que un canciller" sea "el que viaja", afirmó, y agregó que lo hace "muchos menos" que otros cancilleres de la región.

El trabajo es justamente viajar al exterior y mantener las relaciones de Uruguay en el mundo; por lo tanto, esto es absolutamente lógico”, sostuvo.

Lubetkin aseguró además que cada misión tuvo una justificación concreta y que dispone de documentación para respaldar cada desplazamiento. "Tengo todos los datos en archivos" y ninguno de los viajes fue para "calentar una silla", señaló.

Sobre los viáticos, afirmó que ha devuelto "miles de dólares" y que cuando no utiliza parte de los recursos asignados reintegra "hasta la última moneda". El canciller también destacó que una de sus decisiones al asumir fue reducir el tamaño de las delegaciones oficiales, por lo que suele viajar sin acompañantes.

En cuanto a la reiteración de viajes a Italia, Lubetkin sostuvo que existen tres razones centrales detrás de esa estrategia: la relación bilateral con el gobierno de Giorgia Meloni, los vínculos con la FAO y las gestiones con el Vaticano.

"El gobierno italiano era uno de los gobiernos que más resistencia puso para la firma entre la Unión Europea y el Mercosur", recordó. "Fuimos uno de los que pusimos más ganas y más creencia de que el acuerdo se podía lograr", agregó.

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