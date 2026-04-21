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El día del Patrimonio 2026 ya tiene fecha y tema elegido para este año: los detalles de la celebración

El Día del Patrimonio se celebrará el primer fin de semana de octubre y esta semana presenta oficialmente su tema

21 de abril de 2026 10:47 hs
Día del Patrimonio 2025.9

"El rastro de nuestra identidad nos convoca. El estudio de las raíces indígenas no es solo una mirada hacia el pasado, sino un ejercicio necesario de reconocimiento en el presente." Así es cómo la Comisión de Patrimonio presentó hace algunos días el tema de la nueva edición del Día del Patrimonio 2026, cuyo lema y leit motiv será Raíces Indígenas: pasado - presente - futuro.

La celebración, además, confirmó que tendrá lugar el primer fin de semana de octubre —sábado 3 y domingo 4—, como viene siendo recurrente en los últimos años.

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"Durante mucho tiempo, el relato sobre nuestros orígenes invisibilizó la profundidad cronológica de la ocupación humana y en cierta forma contribuyó a afirmar una concepción discriminatoria sobre la población indígena; sin embargo, la historiografía, las evidencias arqueológicas, los estudios antropológicos y genéticos, así como las comunidades vivas, revelan que el territorio que hoy ocupa Uruguay es y ha sido un espacio de permanencia y legado ancestral milenario, lo que ilustra una realidad mucho más compleja y vibrante", dice el texto de la presentación de la fecha.

Para 2026, el Día del Patrimonio "invita a transitar por nuestras raíces indígenas desde los más diversos enfoques, propiciando un recorrido crítico que enseñe los legados reconocidos e inmersos en la vida cotidiana".

"Asimismo, convoca a reflexionar sobre la preservación del patrimonio cultural y los sitios arqueológicos, los avances de la ciencia, las diversas investigaciones y el papel relevante de las comunidades indígenas en la construcción de nuestra identidad colectiva", agrega.

La presentación oficial de la celebración será este jueves 23 de abril en la sede del Ministerio.

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