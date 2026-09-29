Gran Hermano Uruguay: quiénes son los panelistas que analizan el reality de Canal 10

Gran Hermano es un juego de resistencia. Un encuentro de personalidades y personajes que despliega dentro de una casa un juego de máscaras. Un juego que será televisado durante las 24 horas de los tres meses que llevará a alguien a consagrarse como el primer ganador o ganadora de Gran Hermano Uruguay .

El programa central de Gran Hermano se emite de domingo a jueves en la pantalla de Canal 10. Con la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli , donde el público observa, estudia y valora el comportamiento de la veintena de uruguayos que se animaron al desafío de entrar en la casa.

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Para lograrlo, Gianarelli está acompañado por seis personas cada noche: un panel de analistas. Un encuentro de diferentes perfiles con un aspecto en común: el interés por el juego que plantea Gran Hermano. Vierten en pocos segundos una opinión, una crítica o una valoración ante las cámaras para iniciar el intercambio sobre las diferentes formas de ver el desempeño de cada jugador dentro del encierro.

Este domingo se estrenaron dos de los perfiles más esperados de la mesa del programa: la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos y el argentino Gastón Trezeguet. Pero no son los únicos. Estos son los perfiles que se han incorporado, hasta el momento, en el panel de analistas de Gran Hermano Uruguay.

Yisela “Yipio” Pintos

Subcampeona de la Edición Dorada de Gran Hermano Argentina, Yisela “Yipio” Pintos llega al panel del programa como una reciente residente de la casa que ahora habita el contingente uruguayo. "Sentí que eran ocupas. Había que desalojarlos, sentí que me estaban invadiendo el rancho", dijo con humor en La Playlist, el programa de streaming de El Observador.

“Es fuerte que uno todavía está tratando de organizar el cerebro y ahí ya empezó otra vida", comentó. Pero para ella también empezó otra vida. Ahora, Yipio está del lado de afuera de la puerta que separa el reality de la realidad. Este domingo la humorista se estrenó como analista del juego, la primera temporada uruguaya del formato internacional.

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“Estoy feliz de la oportunidad de estar acá, ver GH desde el otro lado. Al fin y al cabo teníamos más cosas en común con Gastón: éramos los dos finalistas, ninguno ganador”, comentó con picardía durante el programa en el que también se incorporó Gastón Trezeguet.

Gastón Trezeguet

Yipio no es la única que sabe cómo es vivir bajo la vigilancia de Gran Hermano. Este domingo también se adicionó al panel de analistas el argentino Gastón Trezeguet.

Trezeguet fue finalista de la primera edición argentina del formato, que fue al mismo tiempo la primera vez que Gran Hermano se hacia el Latinoamérica, y resultó tercero detrás de Marcelo Corazza y Tamara Paganini. Sin embargo, se convirtió en uno de los jugadores más recordados del formato por su estilo de estrategia dentro de la casa.

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Desde entonces, Trezeguet ha sido panelista y analista de las ediciones posteriores del juego. Además es conductor del programa de streaming Se Picó y productor de contenidos audiovisuales.

“Es un honor para mí estar acá”, le dijo este domingo a Eduardo ”Colo” Gianarelli en el programa donde se dio la primera eliminación del juego.

Santiago “Tato” Algorta

También hay un ganador. Santiago “Tato” Algorta, el uruguayo ganador de la edición 2025 de Gran Hermano Argentina, participó del panel de analistas de la versión uruguaya. Si bien se anunció que su participación será eventual, el exparticipante aportó durante los primeros programas su mirada del juego, la estrategia y la convivencia después de haber vivido durante medio año dentro de la casa.

Gastón Britos / FocoUy

Algorta desde entonces se ha desempeñado como analista de la Edición Dorada, de la que formó parte Yipio y se ha hecho un lugar en el streaming de la vecina orilla.

Sofía Tardáguila

Actriz, futbolista y comunicadora, Sofía Tardáguila pasó a ocupar una silla en el panel de analistas de Gran Hermano después de una temporada como comentarista en La Previa, el programa de opinión sobre la última edición argentina en Canal 10.

Tardáguila es licenciada en Comunicación, actriz egresada de El Galpón y y futbolista de beach soccer de Nacional. Recientemente formó parte del elenco de Cenicienta: el musical durante las temporadas de vacaciones infantiles.

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Además, acumula 295 mil seguidores en Instagram y 271 mil en Tik Tok donde comparte videos de interpretaciones y análisis pero también contenido de opinión y crítica en temas de cultura y sociedad. Fue a través de sus redes que fue contratada para hacer contenido en el regreso de Gran Hermano Argentina y luego llegó como panelista a La previa.

Ante la pregunta de cómo vive la llegada de Gran Hermano a Uruguay la analista expresó “mucha felicidad” y “un orgullo increíble”. “Es un momento histórico que vamos a recordar por siempre en Uruguay y en la televisión”, dijo a El Observador.

Oscar Belo

De estilo confrontativo, Oscar Belo forma parte de programas de análisis y debate futbolístico de radio y televisión. Después de casi dos décadas como periodista deportivo, desembarca ahora en otro juego.

Fue parte de ciclos radiales como La hora de los deportes o Tuya y mía, antes de pasar al dial de Carve Deportiva con Todo Pelota. En la pantalla, además, el periodista deportivo es parte de uno de los programas de Canal 10: Punto penal. Además participa del debate de La Hora de los Deportes en Canal 5.

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Tampoco es ajeno a la modalidad del reality show, ya que formó parte de la versión uruguaya de Masterchef: Celebrity también por la pantalla de Canal 10.

Durante el estreno del programa Belo valoró la apertura como “la primera noche de algo histórico”. “El formato Gran Hermano ya había pegado en Uruguay con el argentino y otros países, pero que haya llegado Uruguay me parece que es un paso muy elevado”, sostuvo.

Natalie Yoffe

Empresaria, abogada, actriz, modelo y comunicadora, Natalie Yoffe es un nombre conocido en la esfera del espectáculo uruguayo. Ya desde su participación como panelista de las primeras ediciones de Algo Contigo la comunicadora se ha formado un camino en la televisión.

Yoffe también participó en la tercera temporada de MasterChef Celebrity en 2022 y, al igual que Tardáguila, fue panelista de La previa de Gran Hermano Argentina y ahora tiene el desafío de analizar la primera versión uruguaya del famoso formato.

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En el estreno de Gran Hermano Uruguay, Yoffe habló con El Observador: “Hace tantos años que queremos nuestro propio Gran Hermano y se está haciendo realidad. Yo estoy acá desde el lado del panel analizando a los participantes y hay muchas personalidades muy fuertes, muy marcadas, divertidas, algunos otros estrategas. Creo que lo van a dar mucho, lo van a dar todo”.

Esteban Leonis

El panel cuenta también con la participación del comunicador Esteban Leonis, quien ha formado parte de las redacciones de publicaciones como Posdata. Además condujo y produjo programas en El Espectador, Radiocero, Monte Carlo y Radio Universal. Y es autor de biografías de figuras políticas como Enrique Tarigo o Luis Lacalle Pou.

Actualmente es conductor del programa Pilares en Radio Carve y del stream Soy tu padre en Fipo TV.

Ciara Nin

El primer domingo de estreno de Gran Hermano fue también el estreno de la comunicadora Ciara Nin como panelista.

Comunicadora, DJ y diseñadora, Nin suma ahora la experiencia de analizar uno de los formatos internacionales más exitosos del mundo desde el estudio de Canal 10. Además, conduce el ciclo de entrevistas Chili Fix en dicho canal de streaming.

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Lucas Fuente

El chef Lucas Fuente es un rostro conocido para la televisión uruguaya desde sus primeros programas como cocinero en el matutino Buen día, Uruguay de Canal 4. De eso han pasado más de diez años en los que desarrolló su fasceta como empresario y lanzó libros como el Recetario esencial para tu cocina.

En los últimos años también participó de programas como Cocineros Argentinos en AméricaTV y en El Show de la Tarde de Canal 10. Pero en 2025 además se probó en otro formato: pasó a ser panelista de La previa de Gran Hermano Argentina. Desde entonces, analiza los movimientos y las particularidades de los jugadores. Ahora, con los uruguayos.

“Estoy feliz porque vengo de ser panelista de Gran Hermano Argentina en los últimos dos años, ansioso, y sorprendido con el casting. No puedo creer los tremendos personajes que estamos viendo”, dijo a El Observador durante el estreno del programa.