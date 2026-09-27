Vicky Gallego se convirtió este domingo en la primera participante eliminada de Gran Hermano Uruguay.
¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?
El reality de Canal 10 avanza con una nueva instancia de la competencia.
El reality de Canal 10 avanza con una nueva instancia de la competencia.
Vicky Gallego se convirtió este domingo en la primera participante eliminada de Gran Hermano Uruguay.
La joven de 26 años oriunda de Montevideo cayó en el mano a mano frente a Agustina Zerbino.
"Muchas gracias por haber sido parte de esta casa", remarcó Gran Hermano en su mensaje de despedida.
Gallego se suma a Tatiana Cabrera, primera aspirante del reality de Canal 10, quien resultó eliminada días atrás con el 71,87% de los votos del público.
Al ser consultada por su balance de estadía, la joven respondió: "La verdad es que son todos unas personas increíbles. No tengo nada malo para decir".