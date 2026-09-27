¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

Vicky Gallego se convirtió este domingo en la primera participante eliminada de Gran Hermano Uruguay.

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La joven de 26 años oriunda de Montevideo cayó en el mano a mano frente a Agustina Zerbino.

Vicky Gallego se convirtió en la primera participante eliminada de Gran Hermano Uruguay. @GranHermano_Uy (X) "Muchas gracias por haber sido parte de esta casa", remarcó Gran Hermano en su mensaje de despedida.

Gallego se suma a Tatiana Cabrera, primera aspirante del reality de Canal 10, quien resultó eliminada días atrás con el 71,87% de los votos del público.