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¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

El reality de Canal 10 avanza con una nueva instancia de la competencia.

27 de septiembre de 2026 23:59 hs
Gran Hermano Uruguay 2026

Gran Hermano Uruguay 2026

Vicky Gallego se convirtió este domingo en la primera participante eliminada de Gran Hermano Uruguay.

La joven de 26 años oriunda de Montevideo cayó en el mano a mano frente a Agustina Zerbino.

Vicky Gallego se convirtió en la primera participante eliminada de Gran Hermano Uruguay.

"Muchas gracias por haber sido parte de esta casa", remarcó Gran Hermano en su mensaje de despedida.

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Gallego se suma a Tatiana Cabrera, primera aspirante del reality de Canal 10, quien resultó eliminada días atrás con el 71,87% de los votos del público.

Al ser consultada por su balance de estadía, la joven respondió: "La verdad es que son todos unas personas increíbles. No tengo nada malo para decir".

Gran Hermano Uruguay: ¿Quiénes son los participantes que siguen en competencia?

  1. Jazmín Esquivel
  2. Guadalupe Conti
  3. Guillermo Suárez
  4. Fabricio Bianches
  5. Laura Dotto
  6. Gustavo Fernández
  7. Bruno Acevedo
  8. Stephanie Dudok
  9. Stephanie Dudok
  10. Jessica Martínez
  11. Bruno Reyes
  12. Melanie Porta
  13. Agustina Zerbino
  14. Matías Catán
  15. Victoria Campo
  16. Matías Calimares
  17. Facundo Fernández
  18. Juan Martín Santana
  19. Esteban Álvarez
  20. Tatiana Milano

Participantes eliminados de Gran Hermano Uruguay

  • Tatiana Cabrera (Aspirante)
  • Victoria Gallego

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