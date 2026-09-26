Tras una semana cargada de conflictos y luego de consolidarse la nómina final de 20 participantes, Gran Hermano Uruguay conocerá el domingo el nombre de la primera jugadora eliminada del reality de Canal 10 .

En un mano a mano que promete definirse minuto a minuto, Agustina Zerbino y Vicky Gallego buscarán evitar su salida y continuar en la casa, luego de que Victoria Campo fuera salvada por el líder de la semana, Fabricio Bianches .

"A mí me quieren acá dentro, haciendo show", subrayó la participante de 26 años, oriunda de Carrasco , quien protagonizó un fuerte choque con Campo , antes de que esta fuera beneficiada por la jugada del herrero.

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Agustina Zerbino tiene 26 años y es de Carrasco . Durante su presentación para ingresar a la casa contó que había perdido recientemente su trabajo y se definió como "la oveja negra" de su familia. También habló sobre su vida sentimental e indicó que actualmente trabaja con influencers.

La otra participante que continúa en placa es Victoria Gallego, conocida como Vicky. Tiene 26 años, vive en el barrio Goes de Montevideo y renunció a su trabajo para poder participar de Gran Hermano Uruguay. En su presentación aseguró que vive "por la anécdota" y se describió como una persona intensa.

¿Quién es la próxima eliminada de Gran Hermano Uruguay, según las encuestas?

Conforme a los resultados de la encuesta realizada por el usuario de X @ghermanoar Vicky Gallego se convertiría en la primera participante de Gran Hermano Uruguay en ser eliminada, con más de 70% de los votos.

@ghermanoar (X)

Mismo escenario anticipa el sondeo lanzado por el panelista de Gran Hermano El Debate y creador de contenidos, Emiliano Rodríguez: Gallego caería ante Agustina por amplio margen.

La definición será este domingo a las 21:15 por Canal 10, con la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.