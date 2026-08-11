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Federico García Lorca agota funciones en el Teatro Solís: así es La casa de Bernarda Alba, la última puesta del clásico español por la Comedia Nacional

La nueva versión del clásico lorquiano dirigido por la madrileña Amelia Ochandiano tiene toda la temporada agotada en el Solís

11 de agosto de 2026 5:00 hs
El Observador | Emanuel Bremermann

Por  Emanuel Bremermann

La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, por la Comedia Nacional

La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, por la Comedia Nacional

Carlos Dossena

Cuando la Comedia Nacional pone en escena a Federico García Lorca hay que atender. Hay que ir al teatro, sentarse en la butaca y ver. Demasiado arraigado en la compañía está ese nombre como para tomarlo a la ligera, como para considerar a la obra en cuestión como un episodio más de la temporada. En este caso en particular, la atención debería ser por partida doble: la evocación pesa por la raigambre del principal representante del teatro español del siglo XX y un aniversario redondo ——el 18 de agosto se cumplen 90 años de su fusilamiento—, pero también porque en el escenario grande del Solís, y agotando toda la temporada, está su mayor obra: La casa de Bernarda Alba.

El montaje de este clásico lorquiano, una puesta en escena de la directora madrileña Amelia Ochandiano, sucede además a cien años del encuentro del poeta y dramaturgo español con Margarita Xirgu, responsable directa del estreno mundial de La casa de Bernarda Alba en Buenos Aires, y una de las mayores difusoras de su obra.

Así, Lorca vuelve a la temporada de la Comedia luego de una ausencia de dos años, que se marca con el estreno de El público en un recordado montaje de la española Marta Pazos, y el año anterior con La zapatera prodigiosa en Sala Verdi durante la temporada 2023.

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A diferencia de esas dos obras menos conocidas dentro del gran público, Bernarda Alba ostenta el rótulo de ser una de las historias más populares y representadas del español junto a Bodas de sangre, y es un texto presente hasta en los programas de educación secundaria en Uruguay. En la Comedia fue montada por primera vez en 1982 con dirección de Carlos Aguilera y protagónicos de Estela Medina y Maruja Santullo, y en caso de que sea necesario un recordatorio, acá va su argumento: en una España atenazada por las tradiciones conservadoras y una atmósfera tóxica, muere el segundo esposo de la férrea matriarca Bernarda Alba y decreta un luto de ocho años para sus cinco hijas. La decisión, incuestionable, propicia un encierro atroz que suprime cualquier tipo de contacto con el exterior para las mujeres, algo que se rompe cuando la hija mayor, Angustias, se compromete con Pepe el Romano, que oculta un pequeño detalle: tiene una relación secreta con Adela, la hermana más chica del clan.

La versión de Bernarda Alba de Ochandiano impresiona desde su comienzo: veinte mujeres en escena —las nueve actrices del elenco y once bailarinas seleccionadas especialmente— emergen danzando en medio de una escenografía gigantesca que delinea el territorio de opresión dominado por el personaje del título. El baile se repetirá varias veces en los entreactos de la obra y siempre funcionará como destaque en medio de un montaje que se preocupa particularmente por el aspecto visual.

En un elenco íntegramente compuesto por actrices, Roxana Blanco aparece como una Bernarda Alba que se impone por voz y por prestancia, e incluso en sus momentos más sueltos proyecta la severidad de una casa dominada por un machismo impregnado en las paredes, los pisos y en el corazón de esta viuda cancerbera. Jimena Pérez introduce el contrapunto cómico como la sirvienta Poncia, y propio de una de las mejores (y más hilarantes) intérpretes que tiene la compañía destaca en cada una de sus intervenciones. Entre las hijas, Dulce Elina Marighetti carga con el estallido de pasión y la búsqueda de libertad de Adela de forma natural, y se encarga de conducir el texto hacia su inevitable tragedia final.

Así, en el centro de una de las ciudades que se puede agenciar de ser lo suficientemente lorquiana, la huella del autor vive otra vez. Lo trae la compañía que tanto le debe, y lo hace con una versión de Bernarda Alba que vale la pena no perderse. Con la temporada en curso actualmente agotada, hay que estar atentos ante los anuncios de posibles nuevas fechas. O esperar una reposición que, como pasó con otros clásicos exitosos de las últimas temporadas —Las brujas de Salem en verano, sin ir más lejos—, podría llegar en el futuro próximo. Porque en más de un sentido García Lorca, al Solís, siempre está volviendo.

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