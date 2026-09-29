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Estalla la literatura extraña en Montevideo: se viene Simbiosis, el primer festival latinoamericano del género

El festival se da en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo y traerá autores destacados del género en la región como Juan Mattio o Claudia Aboaf

29 de septiembre de 2026 17:05 hs
Simbiosis

Entre los stands y rincones de la Feria Internacional del libro de Montevideo, que empieza el próximo viernes 2 de octubre, y estirando los tentáculos a otras partes de la ciudad, un núcleo oscuro atraerá la atención durante los primeros días. Se trata de la primera edición de Simbiosis, el Festival Latinoamericano de Narrativa Extraña de Montevideo.

Del 2 al 4 de octubre, entonces, proliferará en el evento la literatura especulativa, el cybrpunk, el weird, el terror, la ciencia ficción, el horror corporal, la literatura gótica y la psicogeografía, subgéneros que en los últimos años han saltado al lugar más visible de las estanterías.

"Un evento de amplificación, de floración múltiple; un nodo para la convergencia. Simbiosis concentra y hace proliferar la potencia que la literatura extraña tiene para especular sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestros territorios, sobre la mutación cibernética de los espacios y los cuerpos, y sobre la propia publicación de ficción en Latinoamérica", indica la comunicación del festival, que une a autores locales y regionales en una programación para atender.

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Entre las editoriales que participan se encuentran Páginas de Espuma (España), Laguna Libros (Colombia), Imaginistas (Chile), Caja Negra (Argentina), Marciana (Argentina), La Libre (Argentina), Güird (Argentina), MIG21 (Uruguay) y Pez en el Hielo (Uruguay). Son, a su vez, varios los autores de distintas partes de la región que llegarán a formar parte de las charlas.

Entre los internacionales se encuentran los argentinos Juan Mattio, Denis Fernández y Claudia Aboaf, la estadounidense Mallory Craig-Kuhn, el chileno Donald McLeod Bravo y la colombiana Claudia Amador.

Entre los uruguayos están Tamara Silva Bernaschina, Ramiro Sanchiz, Gabriel Peveroni, Federico Machado, Eugenia Ladra, Gonzalo Baz, Rocío Medina, Nancy Ghan, Matías Larramendi, Damián Rodríguez, Guillermina Sartor, Mónica Marchesky, Claudio Burguez, Agustina Blum, Hoski, Agustín Navcevich, Ana Solari y Pablo Dobrinin.

La programación completa del festival puede encontrarse en su página de Instagram y en la web de la Feria del Libro.

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